La Crida Nacional per la República ja està inscrita com a partit polític

La Crida Nacional per la República ja està inscrita en el registre de partits polítics. La nova formació està impulsada per l'expresident Carles Puigdemont i Jordi Sànchez i culminarà la seva fundació el 26 de gener. Segons ha avançat Efe i consta en el registre de partits del ministeri de l'Interior, les persones que han inscrit la nova formació política són l'actual delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell, les diputades de JxCat Gemma Geis i Saloua Laouaji Faridi, i Ramon Maria Piqué.

L'organització ja feia mesos que havia iniciat els tràmits amb el ministeri però fins aquest dimecres no s'ha finalitzat el procediment. Tal com va avançar l'ARA, els impulsors es decantaven perquè fos un partit polític –malgrat els recels del PDECat– per tenir la possibilitat de concórrer a unes eleccions. Segons marquen els estatuts, la Crida permetrà la doble militància amb altres partits i entitats i els seus promotors mantenen que funcionarà com un "moviment".

Reticències de sectors del PDECat

Una de les incògnites que es desvelarà en els propers mesos és l'encaix que el PDECat decideix tenir amb la Crida. En les darreres setmanes els exconsellers a la presó han estat parlant amb el president del PDECat, David Bonvehí, i la vicepresidenta, Míriam Nogueras, però encara no han trobat el desllorigador. De fet, part de l'executiva del PDECat es resisteix a quedar diluïda dins la nova organització i amenaça amb presentar batalla si no es reserven quotes de poder per al partit. Aquests sectors, de fet, defensaven que la Crida no es constituís com a partit sinó que quedés registrada, només, com una associació. Una via que rebutgen els impulsors perquè això no els permetria concórrer a les eleccions.

Presentació de la Crida a Tarragona

Al llarg d'aquests mesos, la Crida ha fet actes de presentació al territori que, segons asseguren els seus impulsors, "han funcionat molt bé" pel que fa a participació. Aquest dimecres, de fet, es presenta la nova organització a Tarragona amb els diputats Eduard Pujol, Albert Batet, Eusebi Campdepadrós, a més dels exmembres del secretariat de l'ANC Assumpció Castellví i Marcel Padrós i el professor de dret constitucional Hèctor López Bofill.

Pujol, en la seva intervenció recollida per l'ACN, ha assegurat que "quan l'Estat pressiona i s'entossudeix a deixar clar que no vivim amb normalitat, encara veiem més clar la necessitat d'impulsar, defensar i fer créixer la Crida". "L'Estat voldria fer-nos por i que vinguem amb la veu tremolant, i no hi venim; venim forts perquè ho requereix la gravetat del moment", ha dit. També ha fet, de nou, una crida a la unitat de l'independentisme en un moment "excepcional" on "les eines polítiques també han de ser excepcionals".