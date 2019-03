La Crida no es presentarà com a organització el 28-A però avala que els seus membres participin a JxCat

El secretari general de la Crida, Toni Morral, ha valorat aquest dimecres la consulta a la militància sobre el seu paper a les eleccions generals del 28 d'abril, en què es va avalar encetar converses amb altres organitzacions polítiques per bastir una "confluència electoral sobiranista". "Ha sigut un èxit de participació", ha considerat, i ha recordat que s'hi han pronunciat unes 12.000 persones. Tanmateix, Morral ha admès la dificultat d'arribar a un acord amb la resta de partits sobiranistes per fer una confluència, ja que només el PDECat s'ha mostrat disposat a avalar aquesta candidatura –ERC ja ho ha descartat i la CUP valora presentar-se pel seu compte–. És per això que ha descartat pràcticament una coalició formal amb el PDECat, tal com avança avui l'ARA, que en aquestes eleccions concorre amb els drets electorals de CDC. "No posarem en crisi el nostre projecte com a organització. La nostra base fundacional és assolir la unitat", ha dit, i ha admès que una coalició ara amb un únic partit podria "hipotecar" aquest objectiu.

Tot i això, ha mantingut que la consulta els avala perquè segueixin les converses amb el PDECat per intentar assolir una candidatura unitària, però ha reconegut que és difícil perquè els partits ja estan fent llistes –les coalicions s'han de registrar el 15 de març i els noms dels candidats el 25 de març–. Morral també ha descartat que la Crida es presenti com una nova llista independentista en detriment del PDECat, ERC i la CUP si s'acaba presentant. "Si no és ara la unitat, quan serà?", s'ha preguntat Morral, que ha afirmat que en el judici del Suprem "l'aparell de l'Estat" està acusant tots els ciutadans que van participar en el referèndum de l'1 d'Octubre.

Una altra cosa és que membres de la Crida participin en una candidatura on hi hagi el PDECat, que ja fa setmanes que negocia amb membres de JxCat i la Crida mateix per forjar una llista electoral a les espanyoles. En aquest sentit, sobre la possibilitat que Jordi Sànchez, que és president de la Crida, encapçali aquesta candidatura de JxCat a les eleccions espanyoles, Morral ha dit que serà una decisió "estrictament personal".

En cas que s'acabi confirmant que no hi ha possibilitat de bastir una confluència sobiranista, Morral ha dit que es plantejaran fer un document amb propostes dirigits als partits independentistes. No s'han plantejat, de moment, donar suport explícit a alguna de les candidatures o a totes. Si de cas serà una qüestió que s'abordarà pròximament.

La Crida reclama unitat a les europees

Morral ha reconegut que la convocatòria d'eleccions generals ha agafat l'organització en una "fase constituent" i que ara mateix se centren en desplegar-se pel territori. Sí que ha afirmat, però, que treballaran durant les pròximes setmanes per una candidatura sobiranista a les eleccions a l'Eurocambra, el 26 de maig.

Per al secretari general de la Crida serà un moment per traslladar a la Unió Europea la disconformitat amb el que està passant a l'Estat i de donar suport a l'"autodeterminació de Catalunya".