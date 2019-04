Som 80 insta els partits a comprometre’s amb la fi de la judicialització en la cursa pel 28-A

La llibertat dels presos, la renúncia de manera explícita a la judicialització del conflicte entre Catalunya i Espanya i l'aposta pel diàleg. Aquestes són les tres demandes que la plataforma Som 80 ha llançat al conjunt de les formacions polítiques de l'Estat, sense excepcions, tot i que amb especial èmfasi cap al PSC. "Només hi ha una condició al diàleg, i és la voluntat real d'arribar a solucions", ha advertit Xavier Domènech, exdirigent de Catalunya en Comú - Podem.

Però a poc més de 24 hores per a l'inici de la campanya electoral del 28-A i amb la ressaca de l'últim CIS, no semblen aspiracions assumibles per a la totalitat dels partits. I és que, com a mínim, les tres formacions que apareixen com a favorites a les enquestes ja han reiterat la negativa a celebrar cap referèndum pactat a Catalunya. Si bé és cert que els socialistes han manifestat la seva voluntat de trobar una sortida a l’atzucac, el veto a la via escocesa es manté. I, tot i la dificultat de la proposta, el grup reitera: "Voldríem que en aquesta campanya es parlés més de solucions que no pas de com enquistar el conflicte", ha expressat Domènech.

Som 80 va néixer al mes de novembre amb la voluntat d'abanderar el "gran consens de país", és a dir, la voluntat de més del 80% dels catalans i recollida per les enquestes del CEO d'elaborar un pacte nacional pel dret a decidir. I mentre la plataforma ja compta amb més de 100.000 signants, la resposta al problema per part de l'estat central continua sense arribar. "Els governs centrals, bé per vocació, bé per temor, no han atès les demandes de la ciutadania catalana", ha lamentat l'activista Carme Porta.

L'expresident del Parlament Joan Rigol, l'exdiputat dels comuns al Parlament Xavier Domènech, l'exlíder socialista Esperança Esteve, l'activista Carme Porta i el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, han sigut els encarregats de verbalitzar les demandes del col·lectiu, tot i que personalitats com l'exconseller de Cultura d'ERC Joan Manuel Tresserras o l'analista Eduard Vallory també hi han estat presents.

Sortir de la confrontació



"La majoria de votacions parlamentàries dels últims anys demostren com la societat catalana manté nombrosos consensos sobre el futur del país", ha recordat Joan Rigol, expresident del Parlament de Catalunya. I ha afegit, mentre reivindicava el caràcter "democràtic i pacífic" de la societat catalana que, que "per dibuixar escenaris de convivència democràtica cal sortir de la confrontació quotidiana".



En aquest sentit, l'activista Carme Porta ha subratllat que "no hi haurà normalització política plena amb representants polítics i activistes a la presó" i que, per tant, cal donar una "resposta col·lectiva" a les peticions de la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i Vox a la "voluntat de càstig general". Ara bé, Esteve ha advertit: "El que dona fortalesa és la capacitat de tenir paciència i poder negociar".



Una negociació a què aspira el grup Som 80, tot i haver confirmat que, des de la plataforma, no tenen previst efectuar contactes directes amb les formacions polítiques. "Seguirem treballant per la cohesió social i recollint signatures", ha insistit Mauri.