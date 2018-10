Cronologia d’un pacte que ha tensat l’independentisme

Les divergències entre JxCat i ERC per la delegació dels vots dels diputats suspesos de la formació de Puigdemont van provocar una jornada maratoniana al Parlament que va acabar amb un acord que els lletrats no validen i amb la suspensió d’un ple que es podria fer dimarts.

10:45

JxCat anuncia que manté el vot delegat

JxCat presenta un escrit a la mesa en què comunica que els diputats processats per rebel·lió mantenen la persona en qui van delegar el vot a l’abril. L’escrit el presenta el portaveu del grup, Albert Batet, que seguirà votant en nom de Turull, Rull, Sànchez i Puigdemont.

11:45

Torrent refusa el document

Fonts de l’entorn del president del Parlament, Roger Torrent, afirmen que el document presentat per JxCat no és vàlid perquè, d’acord amb el dictamen que va aprovar el ple, són els diputats afectats per la suspensió els que han de signar el document. JxCat manté que “els diputats no estan suspesos” i que poden mantenir la delegació de vot, i es neguen a presentar cap escrit individual, tal com demana Torrent per validar el vot dels diputats de JxCat.

12:45

La mesa no arriba a cap acord

Torrent reclama a JxCat que presentin els escrits els diputats processats i no el portaveu del grup. Els lletrats també exigeixen que, en lloc de delegacions, els diputats designin un substitut per exercir els seus drets, però JxCat no hi està d’acord. La reunió de la mesa queda suspesa durant una hora.

13.30

Reunió Torra-Aragonès

El president Quim Torra i el vicepresident Pere Aragonès es reuneixen al despatx del president. Les cúpules dels dos partits es troben després mentre cotinua la trobada entre Torra i Aragonès, amb altres membres dels dos partits. Després de tres hores, arriben a un principi d’acord.

16:20

Acord entre JxCat i ERC

JxCat accepta entrar un document per cadascun dels diputats suspesos, tal com reclamen els lletrats i Torrent. En l’escrit, fan referència a la votació del 2 d’octubre i demanen que Batet voti per ells.

18:50

La mesa admet a tràmit les delegacions de vot de JxCat

La majoria independentista obvia la posició dels lletrats, contraris a les delegacions. El PSC demana la reconsideració d’aquesta decisió i la mesa s’ha de tornar a reunir. Ciutadans també amenaça de querellar-se contra Torrent.

20:00

S’ajorna el ple

La junta de portaveus decideix ajornar el ple sense data, tot i que es podria celebrar dimarts.