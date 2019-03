Cs admet la tupinada en les primàries de Castella i Lleó i proclama finalment el candidat no avalat per Rivera

Canvi en el resultat de les primàries per elegir el candidat a la Junta de Castella i Lleó de Ciutadans. El diputat per Valladolid Francisco Igea s'ha proclamat guanyador del procés després que en un primer moment es proclamés a l'expresidenta de les Corts Silvia Clemente i després de la revisió dels vots emesos, sol·licitada pel mateix candidat.

Francisco Igea va presentar un recurs aquest diumenge a la Comissió de garanties i Valors de Cs en considerar que hi havia "irregulariddes evidents" en el procés de votació, i finalment, després de la revisió dels vots, ha estat proclamat candidat. Les sospites de tupinada s'han acabat per confirmar, segons el dictamen de la comissió de garanties. En concret, la suma total de vots de les candidatures va ser més elevada que el nombre total de vots emesos en el recompte, amb desenes de vots emesos de matinada.

Igea tan sols ha volgut manifestar que es troba "bé i emocionat" no només per ell sinó per "tota la gent que ha lluitat, tabajado" al costat d'ell i que "s'ho mereix", informa Europa Press.