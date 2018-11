De l'"Ens veiem a fora" als "punyeters castells": sis moments de tensió de Cs al Parlament

E l diputat d'ERC Ruben Wagensberg ha assegurat avui que e n finalitzar la seva intervenció i en passar pel costat de la bancada de Cs, el portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, l i ha dit: "Ves cap amunt, ens veiem fora". El dirigent republicà li ha demanat que ho repetís públicament a l'hemicicle, però Carrizosa ha evitat contestar. Aquest és l’últim episodi d’una legislatura en què la formació taronja s’ha caracteritzat per generar tensió a la cambra catalana. Ahir mateix la diputada de Cs Sonia Sierra va titllar de "supremacista" la consellera de Cultura, Laura Borràs, per haver donat suport al manifest Koiné, que defensa el català com a única llengua oficial. "En lloc de demanar disculpes per haver-lo signat, la consellera supremacista diu que no l’entenem perquè els de Cs som curtets", va etzibar Sierra. Un qualificatiu que Sierra ja va utilitzar el 20 de juny contra la consellera en "no voler condemnar" la suspensió d'un acte a la UB de Societat Civil Catalana d'homenatge a Cervantes com conseqüència de l boicot d’un grup d’independentistes mentre els diputats de la formació espanyolista exhibien exemplars d''El Quixot'. Borràs els va respondre que " e l millor homenatge és llegir-lo" abans de lamentar irònicament que Sierra utilitz és de manera "incorrecta" el terme 'supremacisme' llegint - ne el significat del diccionari: "Ara saben què vol dir. La ignorància es pot disculpar, però la mala fe retrata més qui ho utilitza", v a carregar Borràs.

Un mes abans, durant el debat d’investidura, Inés Arrimadas, líder de C s , v a retreure al president Quim Torra que no ha gi "vingut aquí a dirigir un govern, sinó un CDR" i va concloure que un candidat que fes aquests comentaris "racistes" en un altre país europeu no podria ser candidat a president en al·lusió als seus escrits sobre el castellà o l’espoli. El moment de més tensió, però, es va viure dues setmanes més tard, concretament el 25 de maig, durant e l primer ple del Parlament després de l’elecció de Quim Torra com a president de la Generalitat. Per simbolitzar l'absència dels empresonats i els exiliats, els grups independentistes v an col·loca r un llaç groc davant de la bancada de Cs, on s’havien de situar els membres de Govern, que eren buits com a conseqüència del bloqueig del govern espanyol a publicar al 'Diari Oficial de la Generalitat' els nomenaments dels consellers. Carrizosa el v a retira r de manera unilateral i e l president del Parlament, Roger Torrent, li v a demana r que tornés a posar el símbol allà on era i que no convertís el ple "en un pati d'escola". Després de demanar-l'hi diverses vegades i que Carrizosa en fes cas omís entre riures i aplaudiments dels diputats de Ciutadans, Torrent v a decidi r suspendre el ple i reunir-se amb tots els grups parlamentaris. Després de la reunió amb tots els grups, Torrent va anunciar que el llaç groc se situ és al costat del seient de Torra i no davant de la bancada de Ciutadans.

A ra fa justament un mes, d urant el ple sobre la convivència que va demanar Ciutadans , el president de la Generalitat v a convida r e l portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, a conèixer la realitat del país “perquè no hi ha factura”, i li v a dir que visit és “Catalunya i els castellers”. Carrizosa, en la seva rèplica, li v a contesta r: “Li sembla normal dir «Vagin a veure castellers»? És una retòrica tan nacionalista i depreciativa... Se suposa que soc una bèstia que crida i posa recursos i no he vist un p unyeter castell en la meva vida”, va afirmar menyspreant el fet casteller.

Al juliol el vicepresident segon, José María Espejo-Saavedra (Cs), es va encarar a l president del Parlament, Roger Torrent, perquè la formació taronja i el PSC volien que l a mesa examinés la transacció que v an acorda r JxCat i ERC amb els cupaires sobre la moció de la CUP que f ei a referència a la declaració d'inici del procés del 9-N, el 2015. Torrent, però, no v a convoca r la m esa perquè argumentava que el reglament és "molt clar" en aquest sentit i que formalment s'admeten a tràmit les propostes i les esmenes, però no les transaccions. Espejo-Saavedra va abandonar la seva cadira a la vicepresidència del Parlament i es va solapa r en les rèpliques amb Torrent : "Si em deixa parlar", v a demana r el president. "Tranquils, tranquils", v a afegi r el vicepresident. "Qui ordena el ple i demana tranquil·litat soc jo, vicepresident", li v a recrimina r Torrent. "Sobretot si ho fa bé", v a etziba r Espejo-Saavedra. "No entraré a considerar ni a debatre amb vostè perquè em sembla absolutament irrespectuós el que acaba de fer, i de falta d'educació", v a sentencia r el president del Parlament. Espejo-Saavedra li v a respo ndre que era "irrespectuós per als diputats que han demanat que compleixi el reglament". El també diputat de Cs v a aprofita r la intervenció per demanar "respecte" al conseller d'Exteriors, Ernest Maragall. "No es posi nerviós, no ens exaltem", li v a demana r Torrent. "Digui-li al conseller, que m'estava cridant", v a insisti r Espejo-Saavedra. "Li hauré de retirar la paraula o cridar-lo a l'ordre; no vull fer ni una cosa ni l'altra", v a adverti r Torrent. "Faci el que vulgui, ja està incompli nt el reglament", v a criticar el vicepresident abans que Torrent tanqués el debat visiblement enfadat .