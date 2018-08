Cs presenta denúncia a la fiscalia per odi i discriminació contra l'home identificat per l'agressió de la Ciutadella

Ciutadans ha presentat una denúncia davant la fiscalia contra l'home identificat per agredir una dona que el dissabte retirava llaços grocs del Parc de la Ciutadella. De moment, l'agredida no ha presentat cap denúncia davant els Mossos d'Esquadra, tot i que aquest dilluns el seu marit va dir que ho faria un cop es recuperés de l'agressió. Des de Ciutadans sostenen que els fets suposarien un delicte d'odi i discriminació, i demanen al ministeri públic que ho investigui.

Rivera també s'ha referit a la investigació oberta per la Fiscalia Superior de Catalunya contra els mossos que han identificat persones mentre treien llaços i ha assegurat que la Generalitat hi estaria al darrere i que hauria donat "instruccions" a la policia catalana per "perseguir els que despengen llaços grocs", que, en paraules de Rivera, són "símbols no oficials a favor dels colpistes".

En aquest sentit, el líder de Cs insisteix al govern de Pedro Sánchez que mogui fitxa i requereixi al president del Govern, Quim Torra, perquè compleixi la Constitució com a pas previ a l'activació del 155. "No podem permetre que els Mossos acabin sent una policia política i TV3 una televisió política", ha valorat.