Torra presentarà una querella contra Betancor, l'exmembre de la JEC que tenia a sou Ciutadans

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat una querella contra Andrés Betancor després que es fes públic que Ciutadans el va tenir com a assessor del partit mentre era vocal de la Junta Electoral Central (JEC). "Perquè és a l'origen de la meva inhabilitació, presentaré una querella per suborn, prevaricació i/o delicte electoral contra Betancor i els que siguin responsables d'aquest escàndol que posa en dubte totes les decisions preses per la JEC els últims 2 anys", ha anunciat a través de Twitter.

Perquè és a l'origen de la meva inhabilitació, presentaré una querella per suborn, prevaricació i/o delicte electoral contra Betancor i els que siguin responsables d'aquest escàndol que posa en dubte totes les decisions preses per la JEC els últims 2 anys. https://t.co/1w8M6m5QdX — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) February 27, 2020

Ciutadans tenia a sou un vocal de la Junta Electoral Central (JEC) que participava en debats sobre el conflicte polític català i el desenvolupament de les eleccions entre els anys 2017 i 2019. Segons publica Eldiario.es, es tracta d'Andrés Betancor, que va ingressar a la JEC l'octubre del 2017 a proposta de la formació taronja mentre ja ocupava un càrrec com a assessor del partit al Congrés de Diputats.

Betancor és expert en dret administratiu, i quan Ciutadans li va oferir un sou i un despatx va demanar permís a la Universitat Pompeu Fabra per compatibilitzar les seves funcions docents amb el seu ingrés a la formació política. Només uns mesos després va rebre l'oferta d'ocupar un lloc com a vocal a la Junta Electoral Central. Fa uns mesos va deixar l'òrgan electoral després de presentar la dimissió –Carles Puigdemont el va acusar davant dels tribunals de persecució política–, però actualment encara forma part de Ciutadans. De fet, és membre de la gestora que dirigeix el partit.

Segons Eldiario.es, Betancor va amagar les seves vinculacions laborals amb Ciutadans, i quan el 26 d'octubre del 2017 va comparèixer a la comissió de nomenaments per participar a la JEC, no va dir ni una sola paraula sobre les seves vinculacions amb la formació que llavors liderava Albert Rivera. Mentre va estar a la JEC, Betancor va participar en resolucions decisives com la de l'exclusió de la candidatura de l'expresident Carles Puigdemont a les eleccions europees del 2019 en resposta a un recurs de Cs i el PP. La JEC també va prohibir les candidatures dels exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí. La posició de Betancor es va imposar a la JEC, però després va acabar sent revocada pel Tribunal Suprem i el Constitucional.

Crítiques del govern espanyol, ERC i Unides Podem

La ministra d'Hisenda i portaveu del govern espanyol, Maria Jesús Montero, ha qualificat "d'incomprensible i bastant intolerable" que el vocal de la Junta Electoral Central (JEC) Andrés Bentancor estigués a sou de Cs com a assessor mentre resolia recursos del partit i participava de qüestions relacionades amb Catalunya i el Procés. "M'he quedat sorpresa, com la majoria. Es desconeixia i resulta bastant estrany i jo diria que incomprensible que una persona que participa de les decisions de la JEC amb decisions tan important sobre Catalunya formés part de la plantilla d'assessors de Cs. És a totes llums incomprensible. És bastant intolerable", ha dit en declaracions a RAC1.

Per la seva banda, la dirigent d'ERC, Marta Vilalta, també ha censurat aquesta actuació, que ha qualificat "d'escàndol" i ha defensat la iniciativa de Torra de "combatre jurídicament" aquest tipus de fets. "Hem de seguir denunciant la utilització dels organismes de l'Estat", ha afirmat en declaracions a RAC1.