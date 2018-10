El 155 de Cs i el PP: preventiu, llarg i profund per frenar Torra

No havien passat ni dos mesos des que s’havia aixecat la suspensió de l’autonomia que el PP i Ciutadans van començar a llançar les primeres crides per exigir que es tornés a aplicar l’article 155 a Catalunya. Des d’aquell moment, la pressió sobre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha sigut constant. Les dues formacions volen un 155 immediat, més llarg i que abasti més àmbits, i continuen examinant propostes per materialitzar-ho. Ara bé, mentre que el PP dona algunes pistes sobre la manera d’assumir el control estatal dels mitjans de comunicació, dels Mossos d’Esquadra, d’institucions penitenciàries i de l’educació, Cs evita concretar-ho en públic.

“Que l’educació es recuperi, que els Mossos no rebin ordres il·legals, que no hi hagi propaganda a la televisió o que les institucions penitenciàries no estiguin a disposició del que vulguin els presos”, va resumir el president del PP, Pablo Casado, fa pocs dies, en un acte dels populars a Castella-la Manxa. I aquest és el mantra que el dirigent conservador ha repetit per activa i per passiva els últims mesos. De fet, ha assegurat que si arriba a la Moncloa no dubtarà a activar el requeriment necessari per intervenir la Generalitat i “posar ordre” a Catalunya.

El PP i Ciutadans no volen un 155 només per convocar eleccions -tal com es va decidir l’octubre de l’any passat-, sinó que defensen una intervenció estatal per redreçar el funcionament d’alguns sectors. “Ha de tenir l’extensió que faci falta i la durada que calgui”, deia Casado l’1 d’octubre després que el president de la Generalitat, Quim Torra, animés els CDR a pressionar al carrer. Així, opten perquè aquesta vegada ni els mitjans de comunicació ni l’educació quedin fora del 155. Els populars consideren que són dos àmbits que l’independentisme està fent servir per difondre el seu missatge. De fet, diversos dirigents del PP i, també de Cs, han avisat els últims mesos d’un suposat adoctrinament dels alumnes a les aules catalanes. És precisament sota aquesta premissa que algunes fonts populars apunten que el partit es planteja una reforma de la llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa (Lomce) per combatre “l’adoctrinament” o, tal com ha dit Pablo Casado públicament, recentralitzar la competència en educació. “Si no som capaços que la inspecció sigui eficaç, plantejo que estudiem que les competències en matèria educativa estiguin centralitzades a l’Estat”, va afirmar en una conferència al setembre.

Igual que l’escola catalana, fa un any els mitjans de comunicació públics també van quedar en el punt de mira de la intervenció estatal, però se’n van salvar in extremis després que el PP acceptés una esmena del PSOE que els deixava fora del 155. Tant el PP com Cs situen ara els mitjans dins el paquet d’àmbits en què cal actuar -a través d’un canvi en la cúpula directiva, per exemple-. Els dos partits també coincideixen en la intervenció dels Mossos d’Esquadra, com ja es va fer l’any passat. A banda, el PP defensa que el govern espanyol recuperi la gestió d’institucions penitenciàries, perquè consideren que els líders independentistes empresonats tenen tractes de favor de la Generalitat; i que es reformi la llei d’acció exterior per tancar delegacions catalanes.

Discursos de Torra com a prova

Ara mateix el PP i Ciutadans ja consideren que es donen les circumstàncies per tornar a aplicar l’article 155. Segons el seu parer, els últims discursos de Torra demostren que els seus plans no s’allunyen dels de l’expresident Carles Puigdemont. “Tornaran a la confrontació, a la insurrecció i a provocar un cop d’estat”, apunten fonts populars. Una tesi que també defensa el partit d’Albert Rivera. “Se salten resolucions judicials, animen a escalfar el carrer els mateixos comandos separatistes que van assaltar el Parlament i continuen excloent de l’espai públic milions de catalans”, apunten fonts del partit taronja.

Ara bé, de moment la Generalitat encara no ha promogut una acció semblant a la declaració d’independència del 27 d’octubre, que va ser el detonant per intervenir l’autonomia. Casado i Rivera, amb tot, defensen una aplicació preventiva del 155 com una manera d’anticipar-se als plans del Govern, encara que això no estigui previst a la Constitució. Amb tot, el 155 continua sent un terreny obert a interpretacions i un nínxol de votants interessant per al PP i Ciutadans.