Cs insta el PSC a avalar un govern constitucionalista

Després que el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, descartés dijous investir un president independentista, però també “de dretes” en al·lusió a la candidata de Ciutadans, Inés Arrimadas, la formació taronja va passar ahir a l’atac i va reclamar al PSC que doni suport a un futur govern de les forces constitucionalistes per girar full de l’independentisme. La cap de llista de Ciutadans a les eleccions del 21-D, Inés Arrimadas, es va adreçar directament al candidat del PSC, Miquel Iceta, per exigir-li que avali un govern alternatiu al sobiranisme. “Deixi de posar bastons a les rodes i permeti iniciar una nova etapa a Catalunya”, va etzibar Arrimadas davant de més de 1.200 persones a l’Hospitalet de Llobregat, el gran feu del socialisme català. “Tenim l’obligació moral d’acabar amb el Procés que tant de mal ha fet i també d’aparcar les diferències entre els partits que volem continuar dins d’Espanya i d’Europa”, va insistir la màxima dirigent de la formació a Catalunya. En la mateixa línia, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, va instar Sánchez a donar suport al seu partit si els resultats permeten configurar un executiu constitucionalista: “Ell no s’hi juga el passaport, no s’hi juga la nacionalitat. Jo, sí”, va afirmar enmig d’una gran ovació. “No és moment de tonteries, de sectarismes, de vetos ni de «no és no». És moment de «sí és sí»; de sí a Catalunya, sí a Espanya i sí a Europa”, va afegir Rivera. El partit conservador va aprofitar l’acte a la Farga per presentar el seu lema electoral, Ara sí votarem, que capgira el crit reivindicatiu de l’independentisme pel referèndum de l’1-O amb una imatge d’Arrimadas aguantant un cor amb les banderes catalana, espanyola i europea. “El 21-D s’ha de sortir a votar en massa. A votar per posar punt final a aquesta bogeria i deixar de perdre temps, oportunitats i amistats”, va reblar la candidata de Cs, que va destacar que “ara sí que votarem per tenir un govern de tots, un govern que respecti tots els catalans”.

El PSC reivindica el tercer espai

Aliè als cants de sirena de Ciutadans, Iceta va defensar ahir la necessitat de crear un “tercer espai” que posi punt final a la confrontació dels dos blocs, tot i reconèixer que és una empresa difícil. Un espai per reivindicar el catalanisme que ha permès, a parer seu, aixecar el país i afavorir la convivència a Catalunya. “El catalanisme no és la disfressa d’interessos d’una part que es vol imposar sobre els altres a partir d’una construcció ideològica”, va advertir Iceta, que va “acomiadar” Puigdemont i Junqueras per haver fet “molt malament la seva feina”. El candidat socialista va fer aquestes declaracions durant la presentació de la plataforma Amics i Amigues d’Iceta, que aplega més de 200 personalitats de diferents àmbits. Javier Cercas, Eduardo Mendoza, Moncho, Guillermina Motta, Isabel Coixet, Núria Espert, Abel Folk, Mònica Randall, Javier Mariscal, Perico Pastor, Federico Correa, Gervasi Deferr o Ignasi Guardans són alguns dels signants.