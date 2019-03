Cs qualifica Puigdemont de "mentider compulsiu": "Ni existeix la República ni ell tornarà"

L'oposició al Parlament no es creu Carles Puigdemont quan diu que tornarà si aconsegueix l'acta d'eurodiputat, tal com ell mateix ha afirmat aquest dilluns en una entrevista a RAC1. Fent notar que l'expresident de la Generalitat no va complir amb la promesa de tornar quan va esdevenir candidat a la investidura, Cs l'ha acusat de ser un "mentider compulsiu": "Ni existeix la República ni ell probablement tornarà", ha afirmat la cap de files de la formació taronja, Inés Arrimadas.

En roda de premsa al Parlament, la també candidata al 28 d'abril s'ha mostrat convençuda que molts dels "seguidors" de Puigdemont també comencen a pensar que menteix. "A nosaltres no ens enganya, pero crec que cada cop enganya menys gent", ha dit, demanant a l'excap del Govern que deixi de "fugir de la justícia" i accepti la "realitat".

Tampoc els comuns han donat crèdit a les paraules de Puigdemont. "Ja li hem sentit dir altres vegades. I aquí em quedo", s'ha limitat a comentar la diputada Marta Ribas sobre un possible retorn de l'expresident. Per al PSC, les afirmacions de Puigdemont "no s'ajusten ni al dret ni al sentit comú". "Pensar en no posar-se a disposició de la justícia quan s'està acusat de delictes tipificats no és viure en aquest món", ha apuntat la portaveu parlamentària del PSC, Eva Granados.

Amb tot, cal tenir en compte que per poder recollir l'acta d'eurodiputat Puigdemont hauria de viatjar fins a Madrid, on podria ser detingut. Si ho aconseguís, l'expresident assegura que tindria immunitat davant la justícia espanyola i podria tornar a Catalunya, però podria topar amb molts obstacles legals.

De l'"operació fuga" al "Govern en dissolució"

Les portaveus dels socialistes i dels comuns han fet referència a la resta de candidatures de JxCat anunciades aquest cap de setmana per a les diferents eleccions d'aquest any. Granados, que ha criticat la victòria dels "empitjoradors" en l'espai polític al voltant de Puigdemont, ha criticat l'"operació fuga" al Govern, en referència a la sortida de les conselleres Elsa Artadi i Laura Borràs, i l'ha considerada un "menysteniment cap al Govern". "Als consellers no els interessa el manteniment de l'autogovern", ha dit la socialista.

Ribas també ha criticat que al "desgovern constant" a Catalunya ara s'hi sumi una fugida de càrrecs cap a llistes electorals": "És un govern en dissolució", ha lamentat, acusant les conselleres que sortiran de l'executiu d'estar més preocupats per anar a fer oposició al Congrés o l'Ajuntament de Barcelona que per la ciutadania.