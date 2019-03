Puigdemont: "Si tinc l'acta d'eurodiputat, jo torno a Catalunya"

L'expresident Carles Puigdemont, que és el candidat de JxCat al Parlament Europeu, ha afirmat aquest dimarts a 'RAC1' que si és elegit eurodiputat tornarà a Catalunya. Al seu entendre, el fet de ser parlamentari europeu li dona immunitat davant la justícia espanyola, de manera que això li permetria tornar a Catalunya. "Si tinc l'acta d'eurodiputat, jo torno a Catalunya", ha assegurat l'expresident: "El Parlament europeu garanteix la immunitat i permetria aquest escenari". Amb tot, ha afirmat que, abans de tornar, és "important" que l'òrgan "ratifiqui a través dels seus organismes la validesa d'aquesta immunitat".

De les declaracions que ha fet a RAC1 es desprèn que la seva candidatura a les europees li dona marge de maniobra per tornar a incidir en la política catalana. "No és incompatible, ser diputat al Parlament de Catalunya i diputat al Parlament Europeu", ha afirmat: "L'altra cosa és que jo, teòricament, soc un diputat suspès i, per tant, un jutge haurà de decidir si això és compatible amb ser eurodiputat". En aquest sentit, Puigdemont ha advertit que si se li reconeix que encara és diputat al Parlament català (està suspès), llavors podrà ser investit. I si no se li reconeix, llavors es podrà presentar al Parlament Europeu.

Amb tot, si Puigdemont és escollit eurodiputat no podrà ser investit president, la qual cosa posa en dubte el discurs de la restitució que JxCat manté des del 21-D. "Si el Parlament europeu valida la meva immunitat, he de decidir quines actes trio –ha admès–. Si hi ha un mecanisme pel qual podem habilitar el retorn i ser restituït, aquesta és la meva prioritat". De moment, però, ha dit que no "està clar" quin és aquest camí i ha apel·lat a la "paciència".

En el mateix sentit, tal com ja havia fet en altres ocasions, Puigdemont s'ha mostrat també disposat a tornar a Catalunya si és investit president de Catalunya. "Si m'han de detenir, que sigui com a president", ha assegurat.

"Els Mossos no van dir en cap moment que hi hauria escalada de violència"

“Els Mossos no em van dir que hi podria haver una escalada de violència. Ells analitzen els riscos. Són un cos de policia professional que fa la seva feina i a qui sempre vam demanar que fes la seva feina, part de la qual era l’anàlisi de riscos”. Puigdemont ha desmentit així reiteradament les declaracions dels comissaris del Mossos d'Esquadra Manel Castellví i Emili Quevedo al Suprem, que van dir que el cos preveia una "escalada de violència". "Estàvem convençuts que això no passaria perquè coneixem la població de Catalunya", ha afegit Puigdemont, que també ha subratllat la professionalitat del cos.

A més, ha denunciat no poder donar la seva versió al judici de l'1-O. "Hi ha hagut la voluntat deliberada que jo no fos testimoni al Suprem", ha lamentat Puigdemont, la qual cosa, al seu entendre, demostra "la injustícia d'aquest procés judicial". "Se li permet a un mentider com el senyor Enric Millo parlar d'una reunió d'un consell executiu on ell no era present i el contingut de la qual és secret, i a mi no se'm permet fer de testimoni per deixar en evidència el senyor Millo", ha criticat l'expresident.

Repassant les setmanes del judici, Puigdemont s'ha aturat a més per criticar el testimoni del lehendakari basc, Iñigo Urkullu, que ha considerat poc acurat. "No va anar com el senyor Urkullu ho va explicar en el judici", ha assegurat. "Deu saber que l’únic acord que tenia jo era el de convocar eleccions si s'aixecava la intervenció de les finances de l'Estat i s'aturava la repressió. Aquestes condicions no hi eren". Així, ha insistit que ni Mariano Rajoy ni altres interlocutors van garantir retirar el 155 si ell convocava eleccions: "Les garanties no van arribar mai i vaig esperar pacientment".

"L'esperit de la nova Convergència continua, i més viu que mai"

Preguntat sobre el fet que JxCat es presenti a les eleccions generals del 28 d'abril, Puigdemont ha negat que JxCat hagi "liquidat" el PDECat. "Només els associats al PDECat poden decidir sobre el futur del PDECat, i en la presa de decisions dels últims temps el PDECat s’ha anat enfortint", ha dit. "El PDECat ha fet dos consells nacionals en menys d’una setmana", ha assegurat: "El partit decideix com pren les seves decisions".

D'altra banda, Puigdemont ha remarcat que, en cas d'eventuals negociacions amb el PSOE, i a diferència del que va fer el PDECat per desallotjar Mariano Rajoy de la Moncloa, JxCat votarà 'no' a una suposada investidura de Pedro Sánchez, "que ja ha dit que vol imposar el 155". "Si hi ha una cosa que tenim clara és que l’estat espanyol tem que hi hagi un grup parlamentari que es digui JxCat perquè ens han vist fer en privat allò que diem en públic", ha asseverat.