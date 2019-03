Pot Puigdemont tornar amb immunitat europea?

L'expresident Carles Puigdemont ha revelat aquest dimarts els seus plans per aconseguir ser eurodiputat malgrat que la justícia espanyola el considera en situació de "rebel·lia". En una entrevista a RAC 1, Puigdemont ha donat per fet que si és escollit eurodiputat -serà el cap de llista a les eleccions europees per Junts per Catalunya (JxCat)- tindrà immunitat davant la justícia espanyola i podrà tornar a Catalunya. Puigdemont, però, es podria trobar amb molts obstacles legals per davant.

En primer lloc, els eurodiputats electes no tenen immunitat sinó que han de ser proclamats i recollir l'acta de diputat per adquirir-la, segons asseguren fonts del Parlament Europeu. El reglament relatius a la immunitat sempre parlen de "membres" de l'Eurocambra i no pas de diputats electes. "Per ser membre del Parlament Europeu necessites ser diputat. És a dir, haver jurat o promès el càrrec davant la Junta Electoral Central. No ets diputat automàticament gràcies als resultats d'unes eleccions", subratllen les fonts.

Puigdemont, però, sosté que per ser proclamat no hauria d'anar a Madrid atès que la LOREG no especifica que la recollida de l'acta s'hagi de fer personalment. Si l'expresident aconsegueix ser proclamat eurodiputat a distància, aleshores sí que tindria immunitat i podria trepitjar territori espanyol. Però les autoritats judicials espanyoles podrien demanar a l'Eurocambra que suspengui la immunitat de Carles Puigdemont per processar-lo per l'1-O.

Efectivament la LOREG no especifica com s'ha d'aquirir l'acta de diputat en el cas del Parlament Europeu. La pràctica que s'ha fet servir fins ara és la de recollir la credencial a la Junta Electoral Central (Madrid) i, després, presentar la documentació exigida per l'eurocambra per completar el procés. Oriol Junqueras, que també és cap de llista a les europees, es trobaria amb el mateix problema que Puigdemont, amb una variant. Ell hauria de demanar al Tribunal Suprem que l'alliberés -o li concedís un permís- per personar-se davant la Junta Electoral.

Junqueras, com Jordi Sànchez, Josep Rull, Jordi Turull i Raül Romeva també són candidats a les eleccions espanyoles. Aquí la LOREG és més precisa i, per atorgar plenament la condició de diputat, exigeix que els electes jurin o prometin la Constitució en la primera sessió plenària a la que assisteixin.

Supensió de la immunitat

En tot cas, si Puigdemont aconseguís les credencials a distància i completés el procés per convertir-se en eurodiputat, sí que podria gaudir de la immunitat parlamentària. A costa, això sí, d'haver perdut l'escó al Parlament i, per tant, la possibilitat de ser investit president de la Generalitat.

Com a eurodiputat, a favor del l'expresident hi jugaria el fet que la suspensió de la immunitat és un procés que pot durar setmanes i que probablement tindria una enorme repercussió política i mediàtica: s'hauria de sotmetre a votació en un ple després que una comissió parlamentària elaborés un informe per recomanar o no que s'anul·li la immunitat.

La immnunitat parlamentària tindria efecte en tots els estats de la UE, però, a més, en l'article 5 de l'eurocambra s'especifiquen garanties addicionals. Per exemple, que la Unió Europea expedirà un salconduit a l'eurodiputat, prèvia autorització per part del president del parlament, per "la lliure circulació pels estats membre i per altres països que reconeguin el salconduit com un document de viatge vàlid". En l'article 7 també hi ha noves garanties, que permeten a l'eurodiputat que prevegi que se li està a punt de vulnerar la immunitat demanar l'empara de les institucions europees.

El protocol número 7 sobre privilegis i immunitats a la Unió Europea resumeix la qüestió en dos punts. D'una banda, els eurodiputats tindran immunitat al seu territori nacional i també al de qualsevol altre estat membre. Fins i tot contra tota detenció i actuació judicial. Ara bé, afegeix una clàusula: No podrà invocar-se la immunitat en cas de delicte flagrant ni podrà aquesta obstruir l'exercici pel Parlament Europeu del seu dret a suspendre la immunitat per part d'un dels estats membres. Per delicte flagrant s'entén aquell que s'està cometent en aquell precís moment, fet que seria difícilment justificable per a les autoritats espanyoles, que l'acusen per delictes que suposadament es van dur a terme l'octubre del 2017.