Cs passa pàgina de l'etapa de Rivera i torna a reunir-se amb el govern espanyol a la Moncloa

Cs es mou en l'equilibri de reivindicar-se com a partit d'oposició i presumir de cada mínima aportació que fa a les mesures que aplica el govern espanyol. Aquest divendres, el gir estratègic del partit taronja, que la direcció segueix negant, ha viscut un punt àlgid amb la reunió que ha mantingut a la Moncloa amb la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, i el secretari general de Presidència, Félix Bolaños, per abordar el compliment dels pactes als quals van arribar per prorrogar l'estat d'alarma. Fa només uns mesos l'expresident de Cs Albert Rivera es va negar en fins a dues ocasions a reunir-se amb el president espanyol, Pedro Sánchez, a la Moncloa. Durant el debat d'investidura, l'ara líder de la formació, Inés Arrimadas, demonitzava els pactes de l'executiu amb Esquerra, el PNB i EH Bildu, i s'oferia com a alternativa a aquesta política d'aliances.

Ara conviu amb aquests pactes i defensa la posició de "política útil", en paraules del portaveu parlamentari, Edmundo Bal. En roda de premsa després de la reunió, ha assegurat que és "obligatori" reunir-se amb el govern espanyol i ha reiterat que el seu partit mantindrà la "mà estesa" després de l'estat d'alarma i de cara a la "sortida ordenada" de la crisi del coronavirus. En un comunicat, la Moncloa ha informat que s'ha acordat analitzar les "reformes necessàries que millorin el sistema de salut pública i establir mecanismes que permetin a Espanya protegir-se davant possibles rebrots de la pandèmia, sense necessitat de recórrer a l'eina excepcional de l'article 116 de la Constitució".

Cs s'ha atribuït el mèrit de crear una comissió d'avaluació amb les forces polítiques per estudiar-ho, tot i que l'executiu espanyol ja ho havia pactat amb ERC i el PNB. En aquest sentit, Bal ha subratllat que el decret de la nova normalitat no és suficient per estar preparat de cara a un nou rebrot, sinó que cal perfilar un pla B i treballar diversos escenaris en funció de l'evolució de l'epidèmia. Bal ha constatat que només l'estat d'alarma permet un confinament generalitzat de la població i ha apuntat que les lleis administratives permeten mesures concretes de restricció de la mobilitat, com va passar a la conca d'Òdena. No ha concretat, però, quines modificacions s'haurien de fer ni ha descartat que l'estat d'alarma es pugui tornar a aplicar si fos necessari.

La relació amb Unides Podem

Arrimadas sempre ha defensat que la predisposició de Cs a negociar amb el govern espanyol tenia un rerefons d'evitar que Pablo Iglesias condicioni les polítiques de l'executiu. Això, però, implica a vegades haver de seure en una mateixa taula amb Unides Podem i Bal ha asseverat que no és un impediment per al seu partit. De fet, ha recordat que ja ha tingut reunions fora del focus mediàtic amb la ministra de Treball, Yolanda Díaz, líder de la confluència gallega de Podem, i que així ho seguirà fent si cal abordar mesures laborals. "No tindrem prejudicis a l'hora de seure si es tracta de buscar solucions raonables", ha indicat. Les últimes setmanes també s'han sentit dirigents de Podem agraint el suport de Cs en algunes propostes del govern espanyol.