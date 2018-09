Cs reclama a Sánchez que torni a aplicar el 155 davant la "persistència" de Torra en el full de ruta "secessionista"

La recepta de Ciutadans al pla de govern presentat aquest dimarts per Quim Torra és tornar a aplicar a Catalunya l'article 155 de la Constitució. Ho ha deixat clar el portaveu parlamentari del partit taronja, Carlos Carrizosa, aquest dimarts, quan ha apel·lat directament al president del govern espanyol: "Davant d'aquest pla rupturista, demanem al president d'Espanya que actuï i requereixi a Torra del compliment de la Constitució. I, si no, s'hauria de tornar a aplicar el 155".

Cs veu "evident" que la Generalitat insisteix en el full de ruta que va iniciar la passada legislatura i que parlava del procés constituent com una de les estacions principals. "Què més necessita Pedro Sánchez per requerir a Torra que compleixi la Constitució quan el pla de govern persisteix en un full de ruta que ja plantejava el procés constituent. Si ja estan posant en marxa els 'xiringuitos' pertinents", ha insistit Carrizosa.

El 'xiringuito' del que parlava el portaveu de Cs és el Fòrum Cívic Constituent, que aquest dimarts Torra ha anunciat que es constituirà el proper 15 d'octubre. Una idea que tampoc ha agradat al PSC. El portaveu adjunt dels socialistes al Parlament, Ferran Pedret, ha reclamat a l'executiu que prioritzi les polítiques socials i la reversió de les retallades i deixi de parlar de "pseudoinstitucions" que no representen a bona part dels catalans. "Pseudoinstitucions com el Consell de la República, l'assemblea de representants i el fòrum constituent no seran reconegudes per una part significativa de la població", ha remarcat. Pedret ha lamentat que decisions com aquesta perllonguen "el conflicte polític i social" enlloc de contribuir a resoldre'l.