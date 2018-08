Cs denuncia Torrent i els membres de la mesa de JxCat i ERC per prevaricació

El portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha anunciat aquest dilluns que el partit taronja va presentar divendres una denúncia penal per un presumpte delicte de prevaricació contra el president del Parlament, Roger Torrent, i els membres de la mesa de JxCat i ERC que van votar a favor d'admetre a tràmit una moció de la CUP per ratificar els principis de la declaració de l'inici del procés d'independència, que es va aprovar al novembre de 2015. "La mesa va ser clau en el cop separatista i Ciutadans no està disposat a permetre que es repeteixi la història", ha assegurat. L'admissió a tràmit es va produir al febrer, però el partit taronja presenta ara la denúncia, assegura, perquè "esperava" que fos el govern espanyol qui instés l'Advocacia de l'Estat a presentar una querella, i també per la "feina" que ha comportat als seus serveis jurídics redactar la denúncia, ha detallat el diputat.

Amb aquesta acció, el partit taronja porta l'òrgan de govern de la cambra catalana a la via judicial. Per a Carrizosa, els partits independentistes "continuen amb el seu propòsit". "El cop separatista va tenir tres potes", ha asseverat Carrizosa: "Una al carrer de la mà de l'ANC i Òmnium, l'altra al Govern i l'altra al Parlament". En el mateix sentit, el diputat taronja ha acusat d'"inacció" el govern de Pedro Sánchez i l'ha acusat de ser "reu dels vots dels separatistes".

En aquest sentit, la formació ha demanat a la Fiscalia que insti les accions pertinents contra els membres de la mesa pel que ells consideren "prevaricació", que va tenir lloc en tres moments: "En admetre la moció de la CUP, en desestimar el recurs de Ciutadans i en evitar i obviar reunir la mesa per estimar l'esmena transaccional a l'acte del ple presentada per la CUP".

Es plantegen denunciar l'alcalde de Reus

"El que no fa Pedro Sánchez ho fa Ciutadans", ha afirmat Carrizosa, que ha recordat també la campanya del partit per retirar directament estelades i símbols en suport als presos polítics, que va arrencar la setmana passada a Reus amb una gran polèmica al si del consistori, ja que dos regidors del partit taronja van participar en l'acció.

En el mateix sentit, Carrizosa ha advertit que es planteja "denunciar l'alcalde de Reus" en cas que ell imposés "una denúncia falsa" contra els regidors que van participar en la retirada de la pancarta, així com "per prevaricació, perquè després va tornar a penjar la pancarta".