El PSC, el PP i els comuns valoren el to conciliador de Torrent, mentre que Cs l'acusa de treballar per la independència

Cascada de reaccions al discurs del nou president del Parlament, Roger Torrent. El PSC, els comuns i el PP han fet confiança d'entrada al nou president i li han agraït les paraules de concòrdia a favor d'intentar recosir la política catalana. En canvi, Ciutadans s'ha quedat sol carregant contra el que considera una mesa entregada a la causa independentista.

Ciutadans

"La mesa torna a interpretar el reglament d'acord amb les tesis independentistes"

"Hem començat la legislatura com van veure acabar l'anterior: amb un míting d'ERC a la mesa del Parlament i amb un president que només treballarà per la independència". Aquest ha sigut el lament de la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, tot just després de la sessió constitutiva del Parlament, en la qual s'ha fet l'elecció dels membres de la mesa de la cambra i del seu president, Roger Torrent.

La cap de files de la formació taronja, que ha criticat el contundent discurs d'Ernest Maragall -que ha presidit la mesa d'edat-, ha lamentat que no s'hagi tingut en compte la reconsideració que Cs ha demanat perquè no es permetés la delegació de vot dels presos polítics. "La mesa torna a interpretar el reglament d'acord amb les tesis independentistes", s'ha queixat.

No obstant això, ha deixat clar que Cs va guanyar les eleccions del 21-D i que ara el sobiranisme compta amb menys escons que abans. "Si no se n'han sortit en la legislatura anterior, menys se'n sortiran aquesta [...] Continuarem liderant l'alternativa a l'independentisme. Serem garants que no es declararà la independència", ha afegit.

PSC

"Celebrem que hagi parlat de respecte i convivència"

La lectura que ha fet el PSC del primer ple de la legislatura ha sigut molt diferent. La portaveu del grup socialista, Eva Granados, ha posat en valor que, després de les "greus conseqüències" de l'últim ple de l'anterior legislatura, el de la DUI, la sessió constitutiva d'aquest dimecres "hagi transcorregut dins de la legalitat". I tot i que també ha carregat contra el "sectarisme" de Maragall, ha aplaudit la intervenció del flamant nou president del Parlament.

Granados ha celebrat que Torrent hagi "parlat de respecte i convivència", i que hagi constatat la "diversitat del país". "Són paraules, volem comprovar amb els fets si és un president conseqüent", ha afegit, i ha advertit que el seu grup combatrà qualsevol intent d'investir Carles Puigdemont a distància.

Per contra, la socialista ha justificat que el PSC no s'hagi oposat a la delegació de vot dels presos polítics. "Mai hem discrepat de les interlocutòries de cap magistrat", ha dit, i ha deixat clar que tant la justícia com els lletrats del Parlament veuen amb bons ulls "el manteniment del dret a la participació política dels diputats electes en presó provisional".

Catalunya en Comú Podem

"Valorem que s'hagi parlat de mantenir l'autogovern i de respecte"

Els comuns no han votat a favor del bloc independentista perquè "no estava sent clar sobre el futur" de la legislatura i el compliment de la llei, però tot i així han valorat positivament el "to conciliador" del discurs del nou president del Parlament. Situant-se en la línia del PSC, han valorat que Torrent hagi parlat de "mantenir i treballar l'autogovern", de guardar "respecte" entre els diputats i cap a la cambra, així com de "convivència i reconciliació".

Domènech ha afirmat que és important que la mesa "faci política" i actuï per al conjunt del Parlament. Tot i així, i també com els socialistes, el líder del grup, Xavier Domènech, ha avisat que des de Catalunya en Comú - Podem estaran amatents perquè les paraules tinguin aplicació pràctica. "Esperem que sigui alguna cosa més que un discurs", ha afirmat Domènech. De fet, l'ha avisat que si s'exerceix tenint en compte només una part de l'hemicicle "s'acaba no representant el país i frustrant la pròpia parròquia".

PP

"El discurs suposa un bri d'esperança i un trencament amb la mesa anterior"

També des del PP han aplaudit el "to conciliador" del discurs de Torrent. El portaveu dels populars, Santi Rodríguez, ha afirmat que les paraules del nou president del Parlament suposen un "bri d'esperança" i les ha interpretat com un "trencament de la dinàmica" respecte de la mesa de l'anterior legislatura.

Rodríguez ha dit que Torrent és un diputat d'ERC i independentista, però que tot i això el seu discurs ha demostrat que té en compte aspectes que l'anterior mesa no preveia, com el "respecte a la llei i al reglament del Parlament".