"L'Estat no sap guanyar, sap humiliar i castigar": el discurs d'Ernest Maragall, en 10 frases

El primer discurs de la XII legislatura l'ha pronunciat el president de la mesa d'edat, el diputat d'ERC Ernest Maragall. Però no han estat unes paraules en to protocol·lari, sinó que ha optat per un discurs d'una gran càrrega política, en què ha expressat la seva indignació per l'absència dels diputats "empresonats" o a "l'exili". Aquestes són les deu frases més destacades del discurs de Maragall.

1. "Hauria de dir també bon dia, president i govern. Però no hi són. Uns a la presó, i uns altres a l’exili".

2. "Sento una acumulació d’indignació i una suma de raó i de raons d’aquesta Catalunya que no es rendeix i que no es resigna".

3. "Sense aquestes eleccions imposades per l'Estat jo no hauria de ser aquí. Qui hauria de ser avui aquí són precisament els que no hi són".

4. "Avui és un dia per mirar endavant però també per recordar d'on venim. És el primer cop que el ple de constitució d'una legislatura es celebra amb el banc del Govern buit".

5. [Sobre l'Estatut] El Parlament votava un acord basat en el respecte i la lleialtat, però aquella mà estesa també va ser rebutjada".

6. "L'Estat espanyol no en sap, ni en vol saber res, de reconciliació ni de sobiranies compartides. L'Estat no sap guanyar, sap derrotar, no sap compartir, sap humiliar i castigar".

7. "Nosaltres seguirem, hem après i coneixem bé les nostres forces. Sabem què podem esperar d'Europa. El vot del 21-D és la confirmació de l'1-O, és un bon mapa de la societat catalana d'avui, diversa i complexa".

8. "L'1-O serà recordat com el dia que la ciutadania es va fer mestre del seu destí".

9. "No abandonarem la via democràtica en el camí d'un projecte per a tots els catalans i catalanes, que ha de ser amb tots els ciutadans, un projecte de República, justícia, equitat i progrés".

10. "Caldrà resistència i intel·ligència. La que caldrà per guanyar la llibertat de Junqueras, Sánchez i Forn, i accelerar el retorn dels exiliats. Aquest país serà sempre nostre. Visca Catalunya".

En acabar el discurs, la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha demanat el torn de paraula per demanar la reconsideració a la mesa d'acceptar el vot delegat dels diputats presos (Junqueras, Forn i Sànchez), i ha aprofitat per carregar contra el discurs de Maragall, a qui ha acusat de fer "un míting d'ERC" des de la tribuna del Parlament.

En la passada legislatura, el president de la mesa d'edat, que aleshores va ser el diputat de la CUP Julià de Jòdar, ja va fer un discurs amb càrrega política. El 2015, Jòdar va llegir u text a favor de la llibertat nacional i la justícia social, que casava amb la visió de ruptura del seu grup i de la legislatura.