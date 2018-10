Cs no veta membres de Vox en l'acte d'Espanya Ciutadana a Altsasu

La portaveu de l'executiva nacional de Ciutadans i líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, ha afirmat aquest dilluns que a l'acte que la plataforma Espanya Ciutadana celebrarà el 4 de novembre a Altsasu (Navarra) hi pot acudir qualsevol persona independentment del partit al qual doni suport o pertanyi, la qual cosa inclou membres de Vox.

"Els actes que organitza Espanya Ciutadana són organitzats per una plataforma oberta" i hi assisteixen "ciutadans amb carnet de partit o sense, amb carnet de Cs o d'altres partits constitucionalistes", ha declarat en roda de premsa a la seu de la formació taronja.

En aquest sentit, ha senyalat que la d'Altsasu no seria la primera trobada d'Espanya Ciutadana en què s'ha vist ciutadans que abans havien votat altres partits o militat en altres partits".

Així ha respost Arrimadas quan li han preguntat què li sembla que Vox hagi animat als seus simpatitzants a anar a l'acte organitzat per Espanya Ciutadana a la localitat navarresa i que el líder d'aquesta formació, Santiago Abascal, hi hagi confirmat l'assistència.

"Nosaltres no direm quin ciutadà pot entrar i quin no" a la plataforma "o quin partit vota cada ciutadà que va a l'acte, que "no és un acte de Ciutadans com a partit", ha manifestat, i ha afegit que l'important és que qui ho faci defensi la igualtat dels espanyols i la llibertat i doni suport als guàrdies civils que van ser agredits a Altsasu en un bar l'any 2016.

EVITA DIR "ULTRADRETA" A VOX

D'altra banda, la portaveu de la formació taronja ha evitat descriure Vox com un partit d'ultradreta, argumentant que no li correspon "posar qualificatius a partits extraparlamentaris", i ho ha aprofitat per arremetre contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.

"No sé com qualificaria el senyor Sánchez els seus socis de govern", ha indicat, després de referir-se a les afirmacions del president de la Generalitat, Quim Torra, i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, sobre les especificitats genètiques dels catalans i les seves suposades diferències amb la resta d'espanyols. "El que em preocupa és un govern que està en mans d'uns senyors que fan aquest tipus de comentaris i pensen així", ha afegit.