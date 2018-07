Cs denunciarà Torrent i la mesa del Parlament per haver tramès la moció que ratifica la consulta del 9-N

L'actual president del Parlament, Roger Torrent, així com la resta dels membres de la mesa, també hauran de fer front a una denúncia davant del ministeri fiscal. En aquesta ocasió, per haver tramitat la moció presentada per la CUP el dijous 5 de juliol per reiterar els objectius polítics de la consulta del 9-N del 2015. Així ho ha anunciat avui el portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, que ha dit que l'acció de la mesa suposa "desobeir frontalment les resolucions del Tribunal Constitucional" i que, a més, fer-ho en contra de les recomanacions dels lletrats "evidencia que sabien que era il·legal".



De fet, el també secretari d'organització de Cs, ha denunciat que la moció hauria patit modificacions en el moment de publicar-se al 'Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya' (BOPC). Carrizosa ha explicat que podria tractar-se d'una estratègia per "llimar responsabilitats personals" i assegurar-se que el dictamen del Consell d'Estat "es faci d'acord a una resolució diferent". "La moció que vam votar no és la mateixa que s'ha publicat al butlletí", ha lamentat.



Així mateix, el portaveu ha recordat que per "fets similars" estan processades persones com Carme Forcadell, Ramona Barrufet, Anna Simó, Lluís Corominas i Joan Josep Nuet.

Sorpresos amb les crítiques socialistes

En aquest sentit, Carrizosa ha considerat "molt greu" que, mentre al Parlament es "cometen greus delictes", el govern de Pedro Sánchez "decideixi posar una catifa vermella al separatisme i mirar a una altra banda". El portaveu de Ciutadans ha reivindicat que la seva formació "representa la major part dels catalans", i que no pensen "tancar els ulls" mentre un grup de persones, ha dit, estan disposats a "vulnerar els drets dels diputats, dels catalans i dels espanyols". "Nosaltres no tenim pactes ni deutes pendents amb el separatisme", ha dit Carrizosa.

Pel que fa a les crítiques que han rebut els d'Inés Arrimadas en les darreres hores arran de la reunió entre els presidents Torra i Sánchez, des del partit es mostren "sorpresos" que el PSOE "triï parlar amb persones que no han respectat els drets dels diputats" i que tampoc "no respecten les normes bàsiques de convivència". D'aquesta manera, Carrizosa ha afirmat que des de Ciutadans prefereixen com a companys de viatge els "partits constitucionalistes" abans que "els que volen carregar-se Espanya".