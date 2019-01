Cs marca distàncies amb l’extrema dreta tot i sumar-hi

L’aritmètica parlamentària que van deixar les eleccions andaluses ha col·locat Ciutadans en el paper d’equilibrista: accepta el suport de Vox, però insisteix en públic que ho fa a canvi de res, conscient del mal que un pacte amb l’extrema dreta pot fer al partit de cara a les eleccions municipals i europees. Un posicionament més difícil de mantenir a mesura que s’avança en les negociacions: després d’haver facilitat una presidència de Cs al Parlament, el partit de Santiago Abascal exigeix ara ficar cullerada en el programa de govern si el PP i el partit taronja volen comptar amb ells per arribar a la Junta d’Andalusia.

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, va insistir dimecres en la mateixa idea a la SER. “Negociarem amb el PP”, va aclarir, i va descartar “acords amb un partit antieuropeista com és Vox”, a més de donar a entendre que Cs només acceptarà el suport de la formació si és a canvi de res. “Les polítiques pactades amb el PP són taronges”, va recalcar Arrimadas, que va tenir un paper molt destacat en la campanya andalusa: “De regeneració, d’ajuda als autònoms, de millora de l’educació”. En aquest sentit, va retreure al PSOE que estigui “parlant de Vox tot el dia” perquè “està rabiós”, i va rebutjar les “lliçons” d’una formació que ha comptat per arribar a la Moncloa amb “partits nacionalistes”.

Després d’haver centrat la campanya en la promesa de desallotjar el PSOE de la Junta d’Andalusia, el partit taronja insisteix, per evitar el vot de Vox, que els socialistes facilitin amb la seva abstenció un govern del PP i Cs. Ho fa apel·lant a la “responsabilitat” de Susana Díaz -la guanyadora de les eleccions tot i haver perdut 14 escons respecte al 2015-, a qui Arrimadas va emplaçar a “acceptar la derrota”.

“Cs juga a dir una cosa i la següent l’endemà -lamenten a l’ARA des de Vox-. Han de dir si la seva estratègia és atacar els 400.000 votants de Vox a Andalusia i prefereixen pactar amb el PSOE”, diu un dirigent del partit ultra, conscient que comparteixen votants potencials amb Cs -com també sap la formació taronja, que rebutja definir públicament el partit com a extrema dreta.

Els equilibris de Valls

El pacte entre el PP i Ciutadans a Andalusia i el suport des de fora de Vox també estén el dubte sobre les perspectives del candidat a l’alcaldia de Barcelona, Manuel Valls, que des del principi es va posicionar contra una aliança que impliqués el partit d’Abascal. “És millor perdre vots o fins i tot el govern que trair els valors democràtics”, va dir la setmana passada en un tuit. Fonts de l’equip de Valls expliquen que està tenint problemes per configurar la llista electoral, i la irrupció de Vox en el debat polític no hi ajuda.

Malgrat tot, Arrimadas va insistir que el posicionament de Valls és perfectament “compatible” amb el que manté Cs a Andalusia. De moment, tant fonts de l’equip de Valls com de Cs neguen tibantors per aquest assumpte i insisteixen que el partit taronja no està negociant res amb Vox. De fet, l’equip de Valls espera que Arrimadas tingui una presència destacada en la campanya electoral.