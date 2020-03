Cs impugna els pressupostos al Consell de Garanties i n'ajorna un mes l'aprovació

Confirmat. Cs ha impugnat aquest dimecres els pressupostos de la Generalitat del 2020 davant del Consell de Garanties Estatutàries (CGE). La conseqüència directa és que això en podria ajornar un mes l'aprovació, que és el temps màxim que té aquest òrgan consultiu per pronunciar-se davant del recurs dels taronges. El partit de Lorena Roldán ha justificat que els comptes "no són útils per afrontar els reptes socials i econòmics que té Catalunya a causa de la crisi derivada" de la pandèmia del coronavirus. És a dir, que són uns pressupostos que es van fer quan el Covid-19 encara no era protagonista i que, per tant, ja no serveixen. El Govern no ha trigat en denunciar la "irresponsabilitat" del partit taronja i li ha demanat que rectifiqui.

Per impugnar uns pressupostos al Consell de Garanties cal argumentar per què és considera que són contraris a la Constitució o a l'Estatut. Cs exposa en el seu recurs que el coronavirus farà que les previsions d'ingressos i despeses dels comptes que ha dissenyat el vicepresident Pere Aragonès no es compleixin tal com estan definides, així que els pressupostos incompleixen l'article 135 de la Constitució espanyola, que estableix "la necessitat d'assolir una estabilitat pressupostària".

"Irresponsabilitat màxima de Cs. Cada dia que passa sense pressupostos es posa en risc la protecció de persones davant l'emergència sanitària pel coronavirus", ha reaccionat el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, a través de Twitter, des d'on recordat que els comptes preveuen una augment de la despesa de 3.000 milions d'euros. A la mateixa xarxa social i en una línia semblant s'hi ha sumat el president: "Dels irresponsables només en poden sortir decisions irresponsables. [...] Demano a Cs que no impugnin", ha resolt.

Després que aquest dimarts hagués obert la porta a frenar els pressupostos per "replantejar" el seu contingut ca causa del coronavirus, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha matisat el seu discurs evitant així alinear-se amb les tesis de Cs i un nou xoc entre JxCat i ERC. En roda de premsa, ha deixat clar que la voluntat de l'executiu és aprovar com més aviat millor l'actual projecte de pressupostos i, posteriorment, impulsar les "modificacions pressupostàries" per fer front a les necessitats que es puguin donar. "Necessitem la tramitació dels pressupostos [...] Demanem a Cs que actuïn amb responsabilitat i no facin política d'un moment tan complex", ha reblat.

Són les mateixes explicacions que ja a primera hora del matí ha defensat ERC. Com que ja feia dies que era un secret del domini públic que Cs portaria els comptes al Consell de Garanties, els republicans han emès un comunicat preventiu abans que es fes oficial la decisió. Els d'Oriol Junqueras admeten al text que els comptes es van tancar abans que esclatés la crisi sanitària, però assenyalen que inclouen algunes millores que podrien revertir de manera immediata per combatre el virus. En concret, recorden que preveuen 908 milions d'euros més per al sistema públic de Salut –en part per augmentar les places de professionals de l'atenció primària i la reducció de llistes d'espera– i un increment de les beques menjador, i eleven la partida per a la renda garantida de ciutadania en 125 milions d'euros.

En la línia dels principals càrrecs del Govern, ERC ha denunciat que impugnar els comptes és una decisió "irresponsable i oportunista". Entre d'altres, perquè Catalunya treballa amb uns pressupostos prorrogats del 2017. Segons la previsió inicial que va fer el Parlament al mes de gener, aquest dimecres s'hauria hagut de celebrar el ple per aprovar de manera definitiva els comptes si cap partit els hagués portat al Consell de Garanties. Malgrat tot, tampoc s'haurien aprovat amb recurs de Cs o sense, ja que el Parlament ha suspès tots els seus plens fins a nova ordre a causa del virus. Sigui per Cs, per les discrepàncies JxCat-ERC o pel coronavirus, avui els pressupostos catalans estan més en l'aire que mai. Tot i això, fonts parlamentàries consultades per l’ARA asseguren que, un cop el Consell de Garanties s’hagi pronunciat, el president del Parlament, Roger Torrent, buscarà convocar un ple el més aviat possible per aprovar definitivament els comptes. Caldrà veure com es fa si la situació de confinament pel virus llavors encara dura.