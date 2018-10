Les defenses de Cuixart, Sànchez, Rull i Turull demanen al Suprem suspendre la instrucció i més diligències

Les defenses de Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull han demanat a la sala penal del Tribunal Suprem que revoqui la instrucció de la causa especial contra el Procés i han sol·licitat noves diligències. Els advocats consideren que no es pot donar per tancada la instrucció feta pel magistrat Pablo Llarena i, en el cas del president d'Òmnium, afirma que està "esbiaixada" i que es vulneren els drets de defensa i a un judici just. En un escrit, els lletrats de Cuixart demanen poder accedir a la totalitat de la documentació i al·leguen problemes per descarregar-se la informació penjada al "núvol" virtual. En el cas de Rull, Turull i Sànchez, la defensa afirma que el trasllat d'actuacions ha estat "incomplert" i, a més, sol·licita noves diligències. Aquest mateix dilluns, la sala ha rebutjat un recurs similar presentat per la defensa de Junqueras i Romeva.

Les defenses de quatre dels processats han presentat un escrit al Tribunal Suprem que posa de relleu els problemes que tenen per accedir a tota la informació de la instrucció de la causa. El 9 de juliol el jutge instructor, Pablo Llarena, ja va dictar la interlocutòria de conclusió del sumari i a partir de llavors la llei estableix que les parts han de poder accedir a tota la documentació per preparar tant els escrits de defensa com el judici i poden també presentar al·legacions.

Tots es queixen que no tenen accés a tota la documentació, que està incompleta i que el jutge ha conclòs la instrucció sense respondre a algunes de les diligències sol·licitades. Per tot plegat, demanen a la sala penal que suspengui la instrucció.

Els arguments de Cuixart

En l'escrit del president d'Òmnium, els advocats afirmen que tenen problemes per accedir virtualment a la documentació penjada al "núvol", que hi ha carpetes buides i que hi ha diferències entre el material penjat al "núvol" del tribunal i el dels lletrats. El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha afirmat que la instrucció és "esbiaixada i clarament incriminatòria" i que existeix una vulneració del dret a la defensa i a un judici just.

A més, també demanen la revocació de la interlocutòria de conclusió del sumari, dictada per Llarena el 9 de juliol per acabar la instrucció. Concretament, perquè la interlocutòria de processament (del 21 de març) encara no és ferma perquè falta respondre a recursos presentats per la defensa d'Antoni Comín, a la qual es va adherir també la defensa de Cuixart. D'altra banda, perquè han denegat la pràctica d'algunes diligències sol·licitades per ells i altres defenses i no se'ls ha deixat presentar recurs. També al·leguen que Llarena no els va respondre a algunes diligències d'investigació que havien demanat.

Rull, Turull i Sànchez al·leguen vulneració del dret a defensa

En el cas del recurs de Sànchez, Rull i Turull, alerten que el trasllat de la informació ha sigut incomplert i, per tant, contrari a la llei i que per aquest motiu presenten recurs per oposar-se a la conclusió del sumari demanant que es revoqui i sol·licitant la pràctica de noves diligències. De manera subsidiària, la defensa demana que s'arxivi provisionalment les actuacions. Afirmen que s'ha vulnerat el dret a la defensa i a un procediment just.

En l'escrit, posen de manifest que s'han afegit últimament més de 1.500 folis al "núvol virtual" i que no hi ha prou temps per descarregar-ho i llegir-ho un cop s'ha acabat el temps per presentar al·legacions.

Les defenses presenten l'escrit el dia que venç el termini de dos dies donat per la sala penal per presentar noves al·legacions. Ara, un cop acabi aquest termini i es resolguin els escrits, els magistrats podran dictar interlocutòria de conclusió i es donarà trasllat a les acusacions perquè facin els escrits. Això posarà el punt final a la fase intermèdia i deixarà la causa a les portes del judici.

Una petició similar, tombada

Aquest dilluns la sala penal del Tribunal Suprem ja ha rebutjat un recurs similar presentat per la defensa de Raül Romeva i Oriol Junqueras. Els magistrats veuen una "estratègia dilatòria" i s'oposen a ampliar els terminis donats a les parts per al tràmit d'instrucció. En la resolució, els magistrats apunten que s'ha allargat el termini en quatre ocasions perquè les parts puguin demanar noves diligències i consideren que donar més temps seria una decisió "contrària al dret dels encausats a un procés sense dilacions indegudes". Segons la sala, la petició de la defensa "no té objecte" i diu que si insisteixen tant a demanar que es reiniciïn els terminis es pot interpretar com "una actuació contrària a les exigències més elementals de la bona fe".

Sobre les queixes de la defensa per accedir a tota la informació de la instrucció penjada en un "núvol" habilitat per als advocats, la sala afirma que no pot suposar "indefensió" perquè el lletrat ha disposat "de còpia de totes i cadascuna de les resolucions dictades en aquesta causa".