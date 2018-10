Jordi Cuixart a 'The Sunday Times': "Estic preparat per, si és necessari, passar molt temps a la presó"

El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha rebutjat acceptar un indult si se li oferís en cas de sentència condemnatòria. "Seria reconèixer ser culpable, i no ho soc", ha afirmat en una entrevista a 'The Sunday Times', la versió dels diumenges de 'The Times'. Cuixart també ha dit que està "preparat per, si és necessari, passar molt temps" a la presó, tot i admetre voler sortir-ne i estar amb la seva "dona, família i empresa". El rotatiu explica que els Jordis van ser empresonats després que pugessin a un cotxe de la Guàrdia Civil el 20-S, però "les imatges clarament demostren" que estaven demanant a la multitud "dissoldre's". L'entrevista es va fer a Lledoners, en una visita en la qual el periodista va acompanyar la dona del president d'Òmnium, Txell Bonet, i el seu fill, Amat.

Cuixart ha expressat que no és culpable "de cap delicte". "Mai he repartit armes ni he cridat a la violència, mai faria mal ni a una mosca", ha afegit. Amb tot, diu el rotatiu, el president d'Òmnium tem que els jutges vulguin aplicar-li un "càstig exemplar" a ell i als altres líders processats i que acabi rebent la sentència màxima de 30 anys entre reixes. En aquest sentit, diu que "pot semblar impossible en el segle XXI a Europa", però és "un pres polític".

'The Sunday Times' explica a l'article que Cuixart va ser l'únic dels líders empresonats que "no va jugar cap paper en la declaració d'independència". Sobre el 20-S, el líder d'Òmnium diu que van pujar al cotxe de la Guàrdia Civil "després de demanar permís" a la policia, i que ho van fer perquè volien dir als manifestants que "anessin a casa", però no els sentien.

D'altra banda, l'article relata alguns detalls de la visita de Txell Bonet i el fill de la parella, Amat, i explica que Cuixart veu el seu nen "massa petit" per entendre la situació del seu pare, però espera que algun dia estigui "orgullós" d'ell. L'entrevista també recull que Bonet no para d'imaginar-se "com serà d'aquí uns anys, quan l'Amat sigui molt més gran, i fent tota mena de preguntes" sobre per què el seu pare és a la presó.