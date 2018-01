Jordi Cuixart ajorna fins la setmana que ve la seva petició de llibertat

Vuit dies després de declarar davant Pablo Llarena al Tribunal Suprem, Jordi Cuixart encara no ha demanat la seva llibertat provisional ni ho farà al llarg del dia d'avui. La defensa del president d'Òmnium continua treballant en l'escrit i en el material audiovisual que vol aportar per contradir la fiscalia i fonamentar que la seva actuació el 20 de setembre davant la conselleria d'Economia no anava dirigida a condicionar l'escorcoll al departament. Segons fonts consultades per l'ARA, tot plegat estarà a punt a mitjans de la setmana que ve i es procedirà a entrar l'escrit a l'alt tribunal.

A diferència de Joaquim Forn i Jordi Sànchez, Cuixart no és diputat de la dotzena legislatura i va preferir esperar a demanar la llibertat fins a la configuració del Parlament. Així, els diputats de JxCat empresonats van córrer a sol·licitar la seva sortida de la presó per poder assistir al ple del dimecres 17, però el president d'Òmnium no tenia aquesta pressa. Ara, en un context de més normalitat i amb una mesa de la cambra ja constituïda però a l'espera de la investidura, la defensa de Cuixart veu més òptim presentar l'escrit. La situació de Cuixart, en no ser diputat, no va estretament lligada a la possible investidura de Carles Puigdemont, però les darreres opinions de Llarena no amaguen la vinculació entre la realitat política catalana i la situació dels presos.

Paral·lelament, Llarena encara té pendent resoldre les peticions de llibertat de Forn i Sànchez, sol·licitades el 12 de gener, l'endemà de declarar al Suprem. Aquest mateix divendres, el magistrat ha traslladat els escrits a les parts perquè expressin el seu posicionament respecte si avalen o no la seva sortida de presó. L'acusació popular, representada pel partit d'extrema dreta Vox, ja va deixar clar que s'oposen a la sortida de presó dels diputats de JxCat.