Cuixart rebutja que els presos siguin "moneda de canvi" demana a Sánchez que "parli amb el Govern sense condicions"

Després que en la sessió de control al Congrés el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, hagi evitat aquest dimecres aclarir si indultarà o no els presos polítics, La Sexta ha fet pública una entrevista a Jordi Cuixart en què demana que els presos "no siguin moneda de canvi en cap cas". El president d'Òmnium ha demanat al cap de l'executiu espanyol que "segui a parlar amb el Govern català sense condicions ni apriorismes": "Que aprengui dels seus companys de Govern", ha recalcat referint-se a Units Podem.

D'altra banda, Cuixart ha lamentat que "més enllà de les bones paraules, la llei Mordassa continua vigent, així com les devolucions en calent o la venda d'armes a Aràbia Saudita", i ha demanat a Sánchez que faci el pas i es diferenciï clarament del govern anterior de Mariano Rajoy.

Per la seva banda i des del Congrés, el diputat del PDeCAT Carles Campuzano ha considerat que està "absolutament fora de lloc" especular amb indults als líders independentistes per l'1-O. "L'únic escenari que podem contemplar és l'absolució", ha defensat en declaracions als periodistes. D'altra banda, ha demanat "coratge" a Sánchez amb Catalunya i que aprofiti la seva compareixença al Congrés sobre aquesta qüestió. També ha qualificat de contradictori que el president espanyol vulgui parlar de pressupostos amb Cs i PP, i alhora amb els que li van donar suport a la moció de censura.

Campuzano ha defensat que mentre el judici no es produeixi, els presos han d'estar a casa seva preparant la cita judicial i ha afegit que "la resta són especulacions que no ajuden en res". El diputat del PDeCAT ha lamentat que PP i Cs, en aquesta qüestió, en lloc d'intentar buscar una solució insisteixin en buscar vots a la resta de l'Estat amb la "bandera de l'anticatalanisme". Així mateix ha assenyalat el PP i Cs com els "principals responsables" que no es trobi una sortida al conflicte.

El diputat del PDeCAT ha demanat a Sánchez "coratge" i que aprofiti l'oportunitat de la seva compareixença per la qüestió de Catalunya per formular d'una vegada per totes una proposta. Un coratge que s'ha de traduir, segons el diputat del PDeCAT, en un referèndum acordat que permeti als ciutadans pronunciar-se "sobre les opcions de futur polític".

Pel que fa als pressupostos, després que Sánchez hagi estès la mà a PP i Cs, Campuzano ha considerat que no pot pretendre pactar amb qui ha fet fora del govern i alhora amb els que li han permès arribar al govern a través de la moció de censura. Una situació que considera "contradictòria".

En relació a l'exhumació de les restes de Franco, el diputat del PDeCAT ha demanat "menys gesticulació i més eficàcia" i ha afegit que espera que el govern espanyol compleixi amb la llei.