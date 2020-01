Cuixart torna a Lledoners després del seu primer permís de 48 hores

El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha tornat a la presó de Lledoners aquest dissabte al vespre en complir-se les 48 hores del seu primer permís penitenciari. Cuixart, el primer dels presos polítics que gaudeix d'un d'aquests permisos, va sortir de Lledoners dijous al vespre i ha passat aquests dos dies en la intimitat amb la seva família. El moment del seu reingrés ha estat enregistrat per la periodista de TVE Isabel Ojeda, que ha penjat el vídeo al seu compte de Twitter.

Imagen de @jcuixart cuando regresa a la prisión de Lledoners tras un permiso de 48 horas. Tanto él como @jordialapreso tienen derecho a permiso ordinario al haber cumplido 2 años y tres meses de cárcel, un cuarto de su pena #proces #lledoners pic.twitter.com/ghN4o5WR2W — Isabel Ojeda (@isabelojedam) January 18, 2020

El vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, ha explicat en una piulada a Twitter que Cuixart li ha recordat abans del seu reingrés que "hi ha 3 milions de presos polítics al món". "Som uns afortunats per poder seguir lluitant per la llibertat", ha afegit Mauri citant Cuixart, per afegir després que "l'única lluita que es perd és la que s'abandona". Mauri ha demanat, a més, que no es digui que han estat 48 hores "de llibertat" i ha remarcat que han estat "de permís". "Una abraçada de comiat sempre massa breu", ha dirigit al líder de l'entitat.

Una abraçada de comiat sempre massa breu després de 48h de permís (no en digueu llibertat). Em recorda q hi ha 3 milions de presos polítics al món. I q som uns afortunats per poder seguir lluitant per la llibertat. L’única lluita q és perd és la q s’abandona. Endavant @jcuixart! — Marcel Mauri de los Rios (@marcelmauri) January 18, 2020

Un cop qualificats en segon grau i a mesura que compleixin una quarta part de la seva condemna –cosa que tant Cuixart com Jordi Sànchez ja han aconseguit–, els presos poden començar a gaudir d'alguns permisos. En total, els presos de segon grau amb bona conducta poden arribar a disposar de 36 dies de permís a l'any, 18 durant el primer semestre de l'any i 18 més durant el segon.