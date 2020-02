Cuixart avisa que la "voluntat de diàleg" del govern espanyol es veurà amb "l'amnistia i la fi de la repressió"

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, creu que la "voluntat de diàleg" del govern espanyol es veurà amb "l'amnistia i la fi de la repressió". En una carta enviada als socis de l'entitat la mateixa setmana que s'ha fet la primera trobada de la taula de diàleg entre la Generalitat i la Moncloa, Cuixart demana a JxCat i ERC que siguin "exigents" perquè aquesta taula de negociació sigui "útil". "La taula de negociació només serà útil si som exigents a l'hora de garantir que no es perverteixi el valor de la paraula", afirma.

En aquest sentit, el president de l'entitat ha tornat a reivindicar el diàleg "sincer i sense renúncies". Cuixart considera que si "es perverteix el valor de la paraula, serà una "greu irresponsabilitat i un menyspreu als més de 2.500 represaliats".

En la carta, Cuixart també ha fet una crida a participar a l'acte d'aquest dissabte a Perpinyà per demostrar que "lluitar contra la repressió mantenir la dignitat no només és possible, sinó que és una de les millors maneres d'avançar". Així, el president d'Òmnium defensa l'acte com una manera de reivindicar "l'exili com a eina fonamental i imprescindible de la lluita compartida per l'autodeterminació". "El destí dels presos i els exiliats està unit d'una manera granítica, igual com ha de ser la nostra unitat: granítica", conclou a la missiva.