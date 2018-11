Cunillera retreu a Torrent que un membre de la mesa titllés la Policia Nacional de "força d'ocupació"

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera , ha retret per carta al President del Parlament, Roger Torrent, que el secretari primer de la mesa de la cambra catalana, Eusebi Campdepadrós ( JxCat ), rebutgés assistir a un acte de la Policia Nacional a Tarragona al·legat que és una "força d'ocupació". En la mateixa missiva, que ha tingut accés Europa Press, Cunillera ha criticat que l'afirmació de Campdepadrós "sigui més pròpia d'una actuació més pròpia d'un determinat partit polític que d'un membre de la mesa del Parlament".



Cunillera explica que el subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Joan Sabaté , va convidar diverses personalitats i càrrecs electes a la celebració de los Ángeles Custodios , patrons de la Policia Nacional i que la resposta del diputat de JxCat no "s' adeqüa als estàndards de respecte institucional". Així, la delegada va demanar, fent referència a l'última crida al "decòrum" i al "respecte" entre diputats, que aquesta màxima es traslladi també a "les relacions entre institucions i els representants" d'aquestes .



En aquest sentit, Cunillera recorda que " aquesta delegació, així com les quatre subdelegacions, s'han regit pel màxim respecte institucional, obertura i diàleg. Per aquest motiu, conclou la carta, emplaça a Torrent a animar que "no hi hagi sortides de to i despropòsits" com les que ha protagonitzat el secretari primer de la mesa del Parlament.