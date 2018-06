Cunillera, indignada amb la llibertat de la Manada: "Les dones no som un tros de carn"

La nova delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha pres possessió del càrrec aquest divendres amb una sortida de guió. Enmig del seu discurs, que portava escrit, s'ha aturat un moment per expressar la indignació per la llibertat sota fiança per als cinc violadors de la Manada. Després de definir-se com a feminista i arrencar amb un "Això ara no ho hauria de dir", la històrica socialista ha assegurat sentir "ràbia" per la decisió d'aquest dijous de l'Audiència de Navarra.

En aquest sentit, ha aprofitat l'ocasió per enviar el seu "escalf i comprensió" a la víctima, i ha demanat un "crit alt i fort" de totes les dones i homes: "Les dones no som un tros de carn, no estem a disposició d'homes que no ens respecten [...] No ho consentirem", ha dit, arrencant els aplaudiments a la sala. "Si m'he passat, em disculpo, però m'he quedat descansada", ha afegit.

La secció segona de l'Audiència de Navarra considera que les circumstàncies han canviat i ja no hi ha els motius que, al seu dia, van portar a mantenir els membres de la Manada a la presó, com el risc de fuga i la reiteració delictiva.