"Ens han escopit a la cara; L'Estat ha fet implosió; Això és un cop d'Estat": l'independentisme reacciona al Parlament

El candidat a la presidència de la Generalitat, Jordi Turull, va ser empresonat aquest divendres pel magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, eliminant qualsevol opció d'investidura en la segona votació, prevista per aquest dissabte. La resposta de JxCat i ERC a l'empresonament ha estat la de mantenir el ple, tot i ser conscients que no hi ha candidat. El president del Parlament, Roger Torrent, ha anunciat tan bon punt iniciada la sessió que suspèn el ple d'investidura i ha denunciat que "els poders de l'Estat estan impedint que la voluntat de la ciutadania a les urnes es pugui expressar lliurement". Ho ha fet davant d'una tribuna plena de familiars dels presos polítics i amb cinc dels escons ocupats per llaços grocs.

Torrent ha subratllat que, tot i no poder-se fer la segona votació, calia mantenir el ple "per la dignitat de Turull i d'aquesta cambra. El grup parlamentari del PP ha decidit marxar de l'hemicicle i ni tan sols fer ús dels quinze minuts del torn de paraula que els havia cedit el president de la cambra. Xavier García Albiol li havia demanat prèviament a Torrent que suspengués el ple d'investidura sense torn de paraula per a ningú i que en convoqués un altre, "si cal avui mateix", per debatre sobre la situació. Tant el PP, com Cs i el PSC havien reclamat que el ple no arribés a començar.

En un breu discurs, el president de la cambra ha destacat "l'excepcionalitat del moment" i ha tingut un sentit record per als nou presos polítics i per als set exiliats: "No descansaré fins que siguin a casa amb nosaltres".

El portaveu d'ERC -avui el màxim representant del partit al Parlament-, Sergi Sabrià, s'ha mostrat molt contundent contra un Estat "fallit" que ha deixat "suspesa la democràcia". "Ahir no van empresonar cinc persones. Van empresonar dos milions de catalans i ens van escopir a la cara", ha denunciat, tot recordant que la "mal anomenada" justícia espanyola "no només ataca els independentistes, sinó la democràcia".

"Ens fan mal destrossant famílies i bones persones. Estem indignats i vam plorar. Ens vam acomiadar de persones justes que ens estimem i que són orgullosament culpables d’obeir el mandat democràtic dels seus conciutadans. Però aquest dolor immens no ens fa ni abaixar el cap, ni ens farà rendir-nos. Com no ho faran les porres del senyor Millo d'ahir a la nit. Les porres del 155", ha indicat Sabrià.

Els republicans estan convençuts que el dia d'ahir perseguirà durant anys als que van celebrar els empresonaments i també a aquells que no van alçar la veu per oposar-s'hi. "La vergonya perseguirà per sempre tots aquells que creuen, cofois, que estan guanyant, aliens al sofriment personal de persones justes i bones. I també a aquells que callen, indiferents, els torturarà durant anys la pregunta de què estaven fent ells davant la monstruositat d’un Estat a qui li va caure definiitivament la màscara".

També amb contundència i emoció s'ha expressat el diputat de Junts per Catalunya Quim Torra, que ha començat demanant un aplaudiment pels familiars dels presos, presents a l'hemicicle. L'homenatge ha durat diversos minuts, mentre la bancada del PSC i Ciutadans guardava silenci. En "un discurs que no hauria d'haver pronunciat mai", segons ha afirmat el mateix Torra, el diputat ha defensat el procés com "l'impuls sorgit de la força de canvi de la ciutadania", i ha reptat a l'Estat a donar arguments als independentistes per defensar el seu encaix a Espanya.

"El sistema ha fet fallida. L'Estat ha fet implosió a la recerca i captura del que ha gosat qüestionar el sistema en sí mateix", ha dit Torra, que ha xifrat en 900 les persones que estan investigades per alguna causa relativa al Procés. "Hem arribat a un punt on no es dona més a l'abast", ha lamentat, insistint que l'edifici de l'Estat "s'ensorra deixant surar tanta indecència acumulada".

CUP: "L'oferta de l'Estat és exili, presó i cops de porra"

La diputada de la CUP al Parlament, Natàlia Sànchez, ha demanat mantenir-se ferms davant la repressió. "Ens imposen per via judicial i extrajudicial el que són incapaços de guanyar a les urnes i d'això se'n diu cop d'estat", ha etzibat. "La seva oferta és exili, presó i cops de porra i s'ha de ser molt inútil pensar que així s'arreglarà aquest conflicte", ha anotat Sànchez. La diputada cupaire ha instat la líder de Cs, Inés Arrimadas, a defensar la sobirania del Parlament i ha retret al màxim dirigent del PSC, Miquel Iceta, que no fes campanya pel no al referèndum.

"Llarena prevarica perquè l'única violència és institucional" ha assenyalat en referència als ferits de l'1-O, però també als que van patir ahir les càrregues dels Mossos per la protesta dels pels darrers empresonaments. "Com més gran sigui la por i el servilisme, més s'atreviran, si ens ataquen com a poble respondrem com a poble, reconeguin en públic que mai podran amb aquest poble", ha remarcat la dirigent cupaire. "Cal bastir un ampli front contra la repressió animant a la mobilització als carrers per buidar les presons i teixint aliances internacionals", ha afirmat Sànchez, que ha acabat el seu discurs proclamant: "No passaran, visca la República!".

Acte de suport als presos polítics i als exiliats

Abans de l'inici de la sessió, Torrent ha reunit els responsables dels grups parlamentaris en una trobada informal al seu despatx per avaluar la situació. El president de la cambra els ha comunicat que els donaria un torn de paraula abans de donar per acabat el ple. És una decisió a mig camí entre el que havien estat defensant en les darreres hores JxCat, que volia votar Turull encara que no fos reglamentari, i ERC, que era partidari de canviar el ple per un acte de protesta fora de l'hemicicle, segons han explicat diverses fonts a l'ARA.

A les 13h està previst que Torrent llegeixi un comunicat de defensa dels drets civils i polítics a l'Auditori del Parlament. Un acte al qual se sumaran JxCat, ERC, la CUP, els comuns i que s'espera que també compti amb la presència de representants de sindicats, patronals i entitats civils.

Aquest mateix dissabte està prevista una reunió de la mesa del Parlament i de la Junta de Portaveus, que hauria d'acabar convocant un ple per dilluns que ve a iniciativa dels grups independentistes, que volen fer un monogràfic sobre el risc que corren els drets civils i polítics a l'Estat amb la intervenció del Síndic de Greuges.