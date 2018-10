Torra, en motiu de l'aniversari de la DUI: "No serà fàcil, però tornar enrere no és una opció"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha emès una declaració institucional en motiu de l'aniversari de la declaració d'independència, el 27 d'octubre de l'any passat. Una proclamació de la república, però, que no es va implementar i va propiciar l'aplicació de l'article 155. "No serà fàcil, però tornarà enrere no és una opció (...) caldrà que guanyem la llibertat amb grans dosis de coordinació", ha afirmat el president. "La llibertat de Catalunya no serà obra del Govern ni el Parlament, la llibertat de Catalunya us l'heu guanyat vosaltres", ha conclòs dirigint-se als ciutadans.

Així, malgrat que la proclamació de fa un any va ser fallida, ha assegurat que ha vingut a "construir un estat que tradueixi en acció i conducta les inspiracions col·lectives". Un fragment que formava part de la declaració d'independència i que el president ha volgut incloure en la declaració institucional. Tot i la reivindicació de la DUI, però, Torra ha admès que aquest any no ha transcorregut com volia, ja que la "repressió de l'Estat" va pretendre "esclafar la democràcia catalana", ha dit. Sigui com sigui, ha animat a tirar endavant perquè considera que l'estratègia del govern espanyol tampoc li va sortir bé: ha recordat la victòria dels independentistes el 21 de desembre, malgrat haver-hi candidats a la presó.

▶ #President @QuimTorraiPla: "Tal dia com avui es proclamava políticament la República Catalana. Aquest any no ha transcorregut com volíem. Tot el pes repressiu de l'Estat espanyol va caure damunt del govern legítim i democràtic" pic.twitter.com/d0DhD286K2 — Govern. Generalitat (@govern) 27 de octubre de 2018

El judici de l'1-O és un "judici contra el poble de Catalunya"

Torra ha aprofitat l'ocasió per referir-se el judici contra l'1-O, ja que la setmana que ve la fiscalia presentarà els seus escrits d'acusació, coincidint amb l'any de presó dels exconsellers Joaquim Forn i Oriol Junqueras. "No es tracta només d'un judici polític, és un judici contra els milions de catalans que el dia 3 d'octubre van aturar el país per defensar els drets civils, socials i nacionals. És un judici contra tot el poble de Catalunya", ha sentenciat. "Aquest poble té tot el dret a autodeterminar-se (...) No acceptaré cap sentència que no sigui la lliure absolució. En cas contrari, si es produeix una sentència condemnatòria ens hi enfrontarem amb la determinació de l'1-O i la solidaritat del 3 d'octubre", ha dit.

"Catalunya no acceptarà mai que votar sigui un delicte ni que no pugui decidir el seu futur i que el Parlament el ratifiqui com va passar l'any passat el 27 d'octubre", ha conclòs.

▶ #President @QuimTorraiPla: "És un judici contra els milions de catalans que el 3Oct de l'any passat van aturar el país per refusar la violència i defensar els nostres drets civils, socials i nacionals. No acceptaré cap sentència que no sigui la lliure absolució dels encausats" pic.twitter.com/qQrUZnk72N — Govern. Generalitat (@govern) 27 de octubre de 2018

El Govern, a través de Twitter, també ha recordat aquell dia amb un vídeo.

També han piulat dirigents de JxCat com la consellera Elsa Artadi o el vicepresident de la cambra catalana, Josep Costa. "Farem possible el que vam iniciar l'1 i el 27 d'octubre", ha assenyalat Artadi. Mentre que Costa ha difós la declaració d'independència asseverant que és la "raó" per la qual "molts" van fer "el pas" de presentar-se a les eleccions del 21 de desembre.

La força de les conviccions i la força de la gent.

Farem possible el que vam iniciar l’1 i el 27 d’octubre. #RepúblicaCatalana #FreeTothom pic.twitter.com/YIriS2T30f — (((Elsa Artadi))) 🎗 (@elsa_artadi) 27 de octubre de 2018

Un any després, l’única raó per la qual molts vàrem fer el pas de presentar-nos a les eleccions: #27O pic.twitter.com/XNAM6roidk — Josep Costa🎗 (@josepcosta) 27 de octubre de 2018

La CUP acusa el Govern de "malbaratar" el "capital polític" de l'1-O

En motiu de l’aniversari de la declaració d’independència també s'ha pronunciat la CUP. Ha emès un comunicat aquest dissabte en què assegura que “el capital polític, la força i la legitimitat que es van demostrar l’1 d’octubre han estat malbaratats al llarg d’aquest any amb la manca d’iniciativa de les institucions per implementar el resultat del Referèndum d’autodeterminació”.