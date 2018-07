El consell executiu s'ha reunit aquest dimarts amb l'apropament dels presos polítics a Catalunya com el principal tema d'actualitat, però amb diversos nomenaments rellevants. El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Ernest Maragall, presidirà la part catalana de la comissió bilateral Generalitat-Estat, que l'executiu català està interessat a reactivar. La comissió no es reuneix des del juliol del 2011. A Maragall l'acompanyaran el vicepresident del Govern, Pere Aragonès; la consellera de la Presidència, Elsa Artadi; la secretària general d'Acció Exterior, Mercè Salvat, i el delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell.

"Si en la reunió del 9 de juliol amb Pedro Sánchez s'activa un diàleg d'alt nivell amb el govern espanyol, entenem que també es pot vehicular el diàleg sectorial", ha explicat en roda de premsa la portaveu de l'executiu, Elsa Artadi. A més de nomenar els membres de la comissió bilateral, la Generalitat ha fet el mateix amb les altres tres comissions que comparteix amb l'Estat i que no es reuneixen des de fa anys. La comissió mixta d'Afers Econòmics i Fiscals estarà presidida pel vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès; la d'Infraestructures, pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i la de Transferències, per la consellera de la Presidència, Elsa Artadi.

L'actualitat ve marcada per l'apropament dels presos polítics. El Govern en continua reclamant l'alliberament i recorda que el trasllat a presons catalanes no obeeix a cap "privilegi", tal com proclamen el PP i Cs, sinó al compliment de la llei penitenciària. Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart han sortit aquest dimarts al matí en autocar i, abans d'arribar a Catalunya, s'espera que facin nit en una presó a Saragossa. Carme Forcadell i Dolors Bassa també haurien de començar el trasllat durant el dia amb la intenció d'ingressar a la del Puig de les Basses també dimecres.

Durant la reunió d'aquest dimarts, el Govern ha aprovat, entre d'altres, tornar a tramitar la llei d'ordenació vitivinícola, que ha presentat en roda de premsa la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà. La llei va començar a tramitar-se l'any passat, però el final sobtat de la legislatura va aturar-la.

Nomenaments

El Govern ha nomenat aquest dimarts dos dels delegats a l'exterior. Marie Kapretz repetirà com a delegada de la Generalitat a Alemanya i Luca Bellizzi ho farà a Itàlia. Forma part de la reobertura de les delegacions decretada la setmana passada pel departament d'Exteriors.

També s'ha nomenat l'expresidenta de la Diputació de Barcelona i exalcaldessa de Sant Cugat del Vallès com a nova presidenta de l'Autoritat Portuària de Barcelona; Mar Camacho com a directora general d'Educació Infantil i Primària, i Francesc Xavier Grau com a secretari d'Universitats i Recerca.