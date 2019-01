EN DIRECTE: Juanma Moreno se sotmet a la sessió d'investidura al Parlament d'Andalusia

El líder del Partit Popular a Andalusia, Juan Manuel Moreno, assisteix aquest dimecres al Parlament d'Andalusia, que l'investirà setè president de la Junta. Així, serà la primera vegada en 36 anys que un candidat no socialista es converteix en president de la comunitat autònoma. Si no hi ha canvis, Moreno rebrà els vots favorables del PP, Ciutadans i Vox. En qualsevol cas, la presa de possessió s'efectuarà divendres.

Durant la segona sessió del ple d'investidura, el torn de paraula recaurà en els grups parlamentaris després que ahir el candidat exposés el seu programa polític a la cambra andalusa.



Així doncs, la paraula ha recaigut en primer lloc en el portaveu de Vox a Andalusia, Francisco Serrano. El portaveu la ultra dreta ha destacat la voluntat de la formació "d'ocupar el buit existencial polític" de l'arc parlamentari actual. "Si som alguna cosa, som un partit d'extrem sentit comú", ha assegurat Serrano.

Les dones i els migrants, al focus de Vox



El líder de Vox ha fet al·lusió a la perspectiva de gènere i, només començar, ha reiterat que no es referiria a "espanyoles i andaluses", sinó que ho faria "d'espanyols i andalusos" perquè, ha dit, "ens representa a tots i només tinc 30 minuts per parlar". En aquest sentit, el portaveu de Vox ha recordat que l'any 1999 va "rebre un premi d'una associació de dones maltractades" per "defensar les maltractades".

"Que no ens diguin el que no som!", ha exigit. Així, Serrano ha demanat "deixar d'enganyar les dones" i "recuperar la seva dignitat" a partir de la derogació d'un sistema que "promou l'abús" i se "serveix d'ell a través de subvencions i ajudes".

Alguns dels punts clau de la intervenció de Serrano han sigut l'educació i la família. "Estem cansats de l'adoctrinament als nostres fills", ha etzibat, i ha afegit: "nosaltres apostem per una educació homogènia i unitària a tot el territori nacional".



Des de l'extrema dreta, a més, han reconegut "totes les persones que aposten per la defensa de la natalitat i la vida" i que, per aquest motiu, creuen fermament en la creació d'una Conselleria de Família, per "invertir en famílies nombroses, ajudar les dones davant embarassos inesperats i oferir una mort digna".



Serrano també ha dedicat part del seu discurs a recriminar les persones migrants "entrar al nostre país de forma violenta" i "perjudicar les espanyols que pateixen problemes d'exclusió". "Els immigrants il·legals no han vingut a integrar-se i pagar les nostres pensions", reblat, i ha reflexionat: "lluny d'adaptar-se, venen només a rebre, menyspreant els nostres sentiments a costums i tradicions" amb l'objectiu de "imposar el seu peculiar estil de vida", ha considerat.



En qualsevol cas, el portaveu andalús del partit d'ultra dreta ha advertit que "no tenen por a ser perseguits, insultats o agredits" i que, de fet, estava avui al Parlament andalús com a diputat "defensant allò pel què va ser injustament processat mentre era professional".



D'aquesta manera, Serrano ha dedicat unes paraules al líder de Ciutadans a Andalusia, Juan Marín, a qui ha recriminat la seva actitud i ha acusat d'haver "menyspreat els 400.000 andalusos que els van votar" intentant imposar un "cordó sanitari".





Un govern franquícia



Al seu torn, la portaveu d'Endavant Andalusia, Teresa Rodríguez, ha titllat el futur govern de Juanma Moreno de "franquícia", ja que "s'ha negociat a milers de km de la nostra terra". En aquest sentit, la de Podemos ha recriminat haver "faltat el respecte als andalusos" i ha recordat al candidat que no es postula per a president de la comunitat, sinó, "com a màxim, a governador civil". "Està més en risc l'autonomia d'Andalusia que la unitat d'Espanya", ha reblat Rodríguez.



Així mateix, la portaveu d'EA ha lamentat que el "tripartit gestat per Casado, Rivera i Abascal" negui a Andalusia amb les seves polítiques culturals. I ha afegit "Com també ho fan els ofesos; que neguen les dones per a reconèixer l'home", ha etzibat, en al·lusió a Vox.

"Aquest govern serà poc flamenc", ha advertit en relació amb la voluntat de modificar el dia d'Andalusia. "Ens volen robar l'autoestima com a poble, i nosaltres no ho permitirem", ha avisat Rodríguez, que ha considerat que els populars "no volen que els nens reconeixin les diferències d'Andalusia" i "arrencar-los l'orgull" de saber que, durant segles, "Còrdova va ser capital".



"El patriotisme esdevé un patriotisme de llauna si no té a veure amb el menjar", ha retret la de la formació morada i ha reiterat el 'no' al govern de Moreno. "S'han posat d'acord molt ràpid en un model econòmic que premia la minoria social davant una majoria social", ha criticat, i ha afirmat que "seran el govern dels rics", un grup que representa "només el 7% de la societat d'Andalusia".