Junts pel Sí proposarà al Parlament fer efectiu el mandat del referèndum de l'1 d'octubre

En marxa el ple del Parlament que ha de respondre a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, que s'aprovarà aquest divendres al Senat, mentre a Barcelona es fa també la segona sessió del ple de la cambra catalana. Junts pel Sí, que ha intervingut primer en el debat d'aquest dijous, ha anunciat que aquest divendres proposarà que el ple de la cambra, que és on "resideix la sobirania del poble de Catalunya", faci efectiu el mandat del referèndum de l'1 d'octubre. La CUP, per la seva banda, ha apostat per proclamar la República Catalana.

Tant JxSí com la CUP han optat per un breu però contundent discurs inicial contra el 155, en el torn de paraula que tenien com a forces que havien demanat aquest ple extraordinari. El president del grup de la majoria, Lluís Corominas, ha deixat clar que en la jornada de votacions d'aquest divendres Junts pel Sí proposarà que la resposta a "l'agressió de l'article 155" sigui "continuar el mandat del poble de Catalunya fixat l'1 d'octubre". "Ni el Govern ni el Parlament són propietat del consell de ministres del PP", ha exclamat Corominas. La DUI pren forma a la cambra catalana després d'una jornada de dubtes i incertesa sobre l'estratègia del Govern.

Tot seguit ha parlat la portaveu parlamentària de la CUP, Anna Gabriel, que ha definit el 155 com l'article "de la set de venjança i humiliació contra tot un país". "El 155 ens apropa a la mort de la democràcia i obre la capsa de Pandora del xantatge a totes les regions de l'estat espanyol, amb l'aval de la UE i de les seves polítiques austericides", ha afegit. Els anticapitalistes fa setmanes que demanen una DUI que encara no tenen clar que els seus socis estiguin disposats a impulsar.

Ni JxSí ni la CUP han aclarit si aquest divendres la DUI es votarà o si simplement es llegirà, un debat que fa temps que dura i que encara no s'ha resolt.

Tan bon punt ha començat el ple del Parlament, Corominas ha recordat els presidents d'Òmnium i de l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, i n'ha demanat l'alliberament immediat. Els diputats sobiranistes (JxSí, CUP i CSQP) han ovacionat Sànchez i Cuixart. El ple ha començat finalment a les 18 h, tot i que inicialment havia estat convocat a les 17 h (hora en què ha comparegut el president, Carles Puigdemont, des del Palau de la Generalitat) i durant tot el matí s'havia especulat amb la seva suspensió com a conseqüència de la convocatòria d'eleccions.

PSC, Cs i CSQP reclamen eleccions

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha retret al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que aquest dimarts no hagi convocat unes eleccions que eren un "clam" i una solució "digna, democràtica i neta" que s'ha deixat escapar. Al seu parer, l'única manera d'aturar el 155 era "tornar a la legalitat i convocar eleccions autonòmiques", però Puigdemont "ha tornat a evitar el diàleg". "Encara hi som a temps", ha afegit la cap de l'oposició, que ha demanat al cap del Govern que "reconegui que s'ha equivocat" i forci uns comicis a Catalunya.

També el líder del PSC, Miquel Iceta, ha considerat que Puigdemont encara té marge per aturar el 155, que, ha tornat a advertir, és "inevitable" si el Govern no torna a la "legalitat constitucional i estatutària". Amb tot, Iceta ha posat sobre la taula del president les dues solucions que el seu partit fa setmanes que reivindica: convocar unes eleccions o comparèixer al Senat. En referència a aquesta segona opció, Iceta s'ha ofert a acompanyar Puigdemont aquest divendres a la cambra alta si és per oferir un diàleg polític "sincer" i "sense apriorismes". En aquestes condicions, ha dit Iceta, és "molt probable" que el Senat renunciés a tramitar la intervenció de l'autonomia.

Convocatòria d'eleccions immediata i sense DUI. Aquesta és la petició que ha fet el president de CSQP, Lluís Rabell, al president de la Generalitat, Carles Puigdemont. L'objectiu, segons el líder de la confluència d'esquerres és preservar l'autonomia de Catalunya i aquesta és, segons ell, l'única via per aconseguir-ho. "Vostè sap quins són els moviments que hauria de fer per desactivar el 155. Li demanem que els faci perquè té l'obligació política i moral de fer-ho", li ha dit des del faristol de l'hemicicle del Parlament.

Podem "resistirà" al carrer contra el 155

Com és habitual, CSQP ha expressat les seves dues ànimes durant el ple del Parlament. La primera, en boca de Lluís Rabell, ha demanat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que convoqui eleccions, renunciï a la DUI i eviti l'aplicació de l'article 155. La segona l'ha defensat el líder de Podem a Catalunya, Albano Dante Fachin, que no ha parlat de DUI (només hi ha fet un petit esment per recordar que no són independentistes) ni ha responsabilitzat el Govern de poder provocar la suspensió de l'autonomia. Fachin ha criticat l'Estat i ha anunciat "resistència" al carrer quan les institucions catalanes estiguin en mans del govern espanyol.

"Sou tots plegats uns irresponsables. La realitat no canviarà per la imposició, pels cops de porra, per les amenaces i pels empresonaments. La gent ja no us té por. Ens veurem als carrers davant dels que ens persegueixen i ens peguen i dels que pensen que el franquisme encara no ha acabat", ha exclamat Fachin, que ha vist com els diputats de JxSí i la CUP l'ovacionaven mentre la majoria dels del seu grup, CSQP, es mantenien amb els braços creuats.

El PP exigeix que s'abandoni el camí de la independència

Xavier García Albiol, líder del PP al Parlament, ho ha dit clar: per aturar l'aplicació de l'article 155, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha d'anar a Madrid i dir que "posa punt final" al procés independentista. "S'haurà d'aplicar l'article 155 si la seva actitud no canvia", ha dit el líder popular, que ha donat a entendre que la mera convocatòria d'eleccions autonòmiques, per als populars -que tenen majoria al Senat- no desactiva la suspensió de l'autonomia.

A expenses de la DUI

"Entre avui i demà que ningú mercadegi amb el mandat popular de l'1-O; els despatxos són foscos però el carrer és lluminós (...) Només els diputats i el Parlament assumint el mandat del referèndum podrem mirar als ulls, a la cara de la gent". Aquestes han sigut les paraules que el diputat de la CUP Albert Botran ha adreçat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, després que hagi deixat en mans de la cambra si fer la DUI. La CUP i JxSí han tancat el debat d'aquest dijous i ja preparen les propostes de resolució per demà.

Lluís Corominas ha retret a Cs, PSC i PP que al ple d'aquest dimarts no hagin demanat informes al CGE o als lletrats del Parlament sobre el 155, com sí que van fer quan es van tramitar i aprovar les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica. "Per què avui no criden i no fan aquells números a què ens tenen acostumats?", els ha preguntat, i els ha dit que el que pretén aplicar l'Estat és un "atemptat de dret".

En aquest sentit, s'ha preguntat, per exemple, "en quina part del 155 es pot emparar la substitució del Govern". Corominas ha rebutjat la insistència d'Iceta en demanar eleccions a canvi del 155. "No val", li ha dit, i ha afegit que el PP ja ha rebutjat l'esmena del PSOE que plantejava deixar sense efecte la suspensió de l'autonomia si Puigdemont convocava eleccions. "Tenim el convenciment que PP i Cs, amb la complicitat del PSOE, volen fer mal", ha dit, convençut que passi el que passi els partits constitucionalistes volen aplicar el 155.