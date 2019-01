EN DIRECTE: Pedro Sánchez compareix al Parlament Europeu

Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil clica aquí per veure el vídeo en directe.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix aquest dimecres al ple del Parlament Europeu, a Estrasburg, hores després que el Parlament britànic rebutgés l'acord per al Brexit assolit entre el Regne Unit i la Unió Europea. La seva intervenció arriba just després de la primera que han tingut els eurodiputats després de la derrota històrica del govern de Theresa May.

Sánchez centra el seu discurs en la defensa del projecte europeu davant de les ideologies que l'amenacen, com els nacionalismes excloents i els populismes, i demanarà als eurodiputats que protegeixin la UE dels que la volen disgregar, informa l'agència Efe.