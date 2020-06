Sánchez aixeca l'estat d'alarma amb l'avís d'una possible segona onada: "Seguim sent vulnerables"

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha acomiadat l'estat d'alarma 98 dies després amb una declaració institucional des de la Moncloa, en la qual ha advertit que cal "mantenir la guàrdia". "Seguim sent vulnerables", ha afirmat, i ha situat la possibilitat que a la tardor hi hagi una "sacsejada" amb una "segona onada" del coronavirus. L'executiu estatal espera que si això succeeix ja no sigui necessari recórrer a l'estat d'alarma, una mesura excepcional que ha permès restringir de manera generalitzada la mobilitat dels ciutadans.

"Vam haver d'aturar la vida per aturar el virus", ha afirmat. Durant aquestes setmanes "tenebroses" el confinament ha sigut la mesura per evitar el contacte social i, així, la transmissió de la infecció entre les persones. "La prioritat era frenar el col·lapse sanitari", ha recordat Sánchez, que ha parlat d'un "malson". Tres mesos després els contagis han decrescut notablement, malgrat alguns rebrots controlats, segons el ministeri de Sanitat, de manera que l'escenari acompanya l'entrada cap a la represa o la nova normalitat.

"Gràcies a l'estat d'alarma hem beneficiat cadascuna de les comunitats autònomes", ha afirmat Sánchez, repetint l'argument amb el qual ha volgut justificar haver laminat les competències de les autonomies i fer una gestió centralitzada de la pandèmia, perquè l'estat d'alarma era l'únic instrument constitucional que permetia limitar la mobilitat de manera generalitzada. Davant possibles rebrots, la Moncloa pensa en confinaments "quirúrgics", com el que es va produir a la conca d'Òdena, que es poden aplicar amb la normativa ordinària.

Sánchez ha volgut agrair l'esforç a la ciutadania i, especialment, als col·lectius que han treballat a primera línia per fer front al covid-19. El 16 de juliol se celebrarà un acte d'estat per retre homenatge a les víctimes i també als professionals sanitaris, en el qual estan convidats els presidents de les comunitats autònomes i representants de les institucions europees i de l'Organització Mundial de la Salut. El president ha destacat que l'actuació coordinada és el que ha permès superar la crisi sanitària: "La unitat ha salvat milers, milers i milers de vides".

Abandonar la crispació

Aquesta és la recepta amb la qual ha volgut acabar el seu últim missatge, de caràcter polític i implícitament dirigit a les formacions de dreta que al llarg d'aquests mesos s'han oposat frontalment a la seva gestió. "No podem obligar ningú a abandonar les formes crispades en política. Però cadascú té el poder de fer-ho", ha remarcat el cap de l'executiu, després de lamentar que s'hagin dedicat massa energies a "generar confrontació". Tant en el context espanyol com en l'europeu, en què Espanya ha apostat en tot moment per mesures solidàries a la UE que tinguin en compte els països més afectats per la pandèmia, Sánchez ha defensat que "el que és útil és unir forces i cooperar".

El president espanyol ha advertit que a l'horitzó esperen "enemics" com l'atur i l'exclusió social, incrementats per l'impacte del coronavirus i l'aturada de l'activitat. El president ha demanat fer-hi front amb noves polítiques –"no es tracta de restaurar un vell edifici", ha afirmat–, i ha posat d'exemple l'aprovació de l'ingrés mínim vital, sense cap vot en contra al Congrés. "Si vam tenir coratge per resistir junts, no tinguem por d'avançar units", ha proclamat.