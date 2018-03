EN DIRECTE: El Parlament debat la legitimació de Puigdemont: "Aquest és el punt de partida del projecte republicà"

El ple del Parlament per reconèixer Carles Puigdemont com a president de la Generalitat i reivindicar l'1-O ha començat amb polèmica. Els dubtes jurídics sobre la resolució independentista ha provocat que el ple es retardés més d'una hora, arran d'una reunió de la mesa per respondre a les peticions de reconsideració de l'oposició a les esmenes de la CUP tramitades ahir per refermar la declaració d'independència. Unes esmenes que, després de la negociació amb JxCat, no s'acabaran votant al ple perquè la negociació entre independentistes ha conduït a un text que evita refermar la DUI però que e reconei el Govern Puigdemont, el referèndum i denuncia la repressió de l'Estat. Aquest primer acord entre els independentistes és la primera entesa de la legislatura que ha de conduir al desbloqueig de la investidura. A partir d'ara, si s'aprova la resolució, Puigdemont procediria a fer el pas al costat per situar-se com a president del Consell Republicà a l'exili i JxCat presentaria Jordi Sànchez com a candidat a president de la Generalitat. De fet, aquest vespre Puigdemont podria oferir un missatge a través de Twitter, tot i que encara no està clar.

El diputat de JxCat Quim Torra ha estat l'encarregat de defensar la resolució, que ha iniciat la seva intervenció recordant els presos i els exiliats. "Puigdemont és el president 130è de la Generalitat, que quan no ha estat reprimida per l'estat espanyol ha representat els anhels de Catalunya", ha afirmat. Torra ha afirmat que "serem lleials al respecte de la voluntat de les urnes". "Aquesta és el punt de partida del projecte republicà que volem presentar a la ciutadania de Catalunya", ha dit Torra, recordant -com diu la resolució- que hi ha una majoria absoluta al Parlament que vol "un estat independent en forma de república".

"La causa de la llibertat és just, la causa de la independència és legítima i la defensa de la república és honorable. No ens mourem ni un mil·límetre", ha afirmat Torra en el seu discurs.

El diputat de JxCat ha recordat també el referèndum de l'1 d'octubre. "Es van atacar els drets més bàsics de tota persona. La seva integritat física i la llibertat d'expressió", ha dit. "Hem de recordar tot el que hem vist. Sense odi ni rancor. Només una tristesa absoluta per la violència", ha conclòs. Alhora Torra ha denunciat la "persecució ideològica" als independentistes, tan als diputats que estan investigats i en llibertat condicional com aquells professionals -"periodistes, professors, activistes i fins i tot mecànics"- que han estat cridats a declarar per la Fiscalia o la Guàrdia Civil.

"La nostra resposta és que Puigdemont segueix comptant amb la majoria parlamentària per ser president", ha afirmat Torra. A partir d'aquí, Torra s'ha preguntat: "Què li passa l'estat espanyol amb els presidents de la Generalitat?". I ha fet la llista de presons, exilis i represaliats que han estat presidents de la Generalitat, començant per l'assassinat de Lluís Companys al final de la Guerra Civil, entregat per la Gestapo al règim franquista.

Suport d'ERC i la CUP a la resolució de Puigdemont

Al seu torn, la presidenta de grup republicà, Marta Rovira, ha reclamat una república "plena de contingut" i ha reivindicat un "país més just i lliure". "Hem guanyat a les urnes, que són i seran l'únic instrument que ens legitima", ha afirmat. Rovira ha recordat l'1 d'octubre -"ciutadania i institucions units en el mateix objectiu"- i ha dit que a partir de llavors l'estat espanyol ha demostrat que al unitat d'Espanya està per sobre de la llei. Així ha denunciat la presó preventiva i la repressió, a més ed les interpretacions interessades de les normes.

La resposta de l'oposició

El text ha provocat les crítiques de l'oposició, les més contundents les de Ciutadans que han acusat els independentistes d'incórrer en la il·legalitat. Fins i tot, han anunciat que presentaran un recurs d'empara al Parlament perquè la mesa no ha acceptat valorar la seva reconsideració sobre el text independentista transaccionat entre la CUP i JxCat. Els socialistes, per la seva banda, han demanat als independentistes que deixin de banda l'estratègia de la passada legislatura i busquin una solució. El portaveu de PSC, Miquel Iceta, ha reclamat acabar amb el bloqueig i que comenci a córrer el rellotge cap a unes noves eleccions. "No estem fent la nostra feina", ha lamentat Iceta.

ha criticat tan als constitucionalistes com als independentistes . Ha recordat que l'autogovern de Catalunya és previ a la Constitució, igual que el Parlament que va néixer el 1932. Tanmateix, ha demanat a la majoria parlamentària que formi Govern per recuperar les institucions, avisant que l'opció de fer president Jordi Sànchez -el candidat que proposarà JxCat- no és la "drecera" més ràpida per fer-ho. La seva resolució, que en alguns punts rebrà el suport de la majoria independentista, es centra en el rebuig del 155, en la recuperació de les institucions i la defensa del model d'immersió lingüística i l'escola pública.

Polèmica entre Torrent i Carrizosa a l'inici

El ple ha començat, amb tot, amb l'oposició de Ciutadans. El portaveu parlamentari del partit, Carlos Carrizosa, ha demanat la paraula només començar el debat per demanar al president del Parlament, Roger Torrent, que "aclareixi" si les peticions de reconsideració de l'oposició s'han admès o no a tràmit. Carrizosa ha insistit que una de les esmenes de la CUP transaccionades -la que dona validesa a l'1-O- incompleix el mandat del Tribunal Constitucional (TC), i ha demanat que la mesa es torni a reunir per valorar si la resolució independentista contradiu o no l'alt tribunal. Torrent ha respost que no s'han admès a tràmit les transaccions i que, per tant, els grups no en poden demanar la reconsideració.

Davant aquesta resposta, el vicepresident segon del Parlament, José María Espejo-Saavedra (Cs), ha baixat dues vegades a la bancada dels diputats per protestar des dels escons del seu grup contra Torrent. Segons Espejo-Saavedra, si, com diu Torrent, no s'han admès a tràmit les transaccions, aquestes no es poden votar al ple del Parlament. Després d'un debat amb el vicepresident de la cambra que ha durat uns minuts, Torrent ha donat inici al ple de totes maneres.

El ple del "desbloqueig"

Va ser Ciutadans que va sol·licitar la celebració del ple el 30 de gener amb l'objectiu de forçar que els partits independentistes consensuessin un full de ruta per explicar-ho a "la ciutadania". La líder de la formació, Inés Arrimadas, el va anunciar com "el ple del desbloqueig". JxCat i ERC, que es troben en la recta final de les negociacions per arribar a un pacte de Govern, van veure en aquest ple l'oportunitat per aprovar la resolució que legitima Puigdemont. Tot i que la proposta la va presentar únicament JxCat, estava consensuada amb els republicans. Tanmateix, la CUP va obrir dimarts la caixa dels trons posicionant-s'hi en contra, ja que la consideraven de to excessivament "autonomista". Els antisistema van presentar-hi, doncs, esmenes que exigien que la cambra es refermi en la declaració d'independència i reivindiqui la legitimitat del referèndum de l'1-O. Finalment, els tres partits independentistes van pactar un text alternatiu en què es reconeix l'1-O i la majoria per a l'estat independent però deixa de banda la proclamació del 27 d'octubre per evitar nous empresonaments. A la majoria independentista hi ha fins a set investigats pel Tribunal Suprem, acusats per rebel·lió i sedició,que estan en llibertat condicional i en funció de què votin el jutge Pablo Llarena pot interpretar "reiteració delictiva".