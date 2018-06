El Govern tornarà a finançar les escoles bressol quan tingui nous pressupostos

La Generalitat tornarà a finançar les escoles bressol. Dues setmanes després d'assumir el càrrec, el conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, ha anunciat que quan el Govern disposi d’un nou pressupost es farà càrrec de la part que li correspon del finançament de les escoles bressol. "El Govern se sent corresponsable amb el món municipal i les famílies per al finançament de 0 a 3 anys i ho farà empenyent amb el que calgui i al costat dels ajuntaments", ha afirmat Bargalló, després de reconèixer l’esforç que han fet els ajuntaments per pagar aquestes escoles.

Bargalló ho ha dit en la primera sessió de control a l'executiu de Quim Torra, al ple del Parlament d'aquest dimecres, una situació que no es produïa des de l'estiu passat amb Carles Puigdemont al capdavant de l'executiu i amb el referèndum de l'1 d'octubre a l'horitzó. Arran d'una pregunta de la diputada del PSC Esther Niubó, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha anunciat que "el capteniment del Govern és a partir dels propers pressupostos tornar a participar de forma directa en la corresponsabilitat en el finançament de 0-3”.

Així, el departament rectifica una decisió aplicada des de l'any 2012. L'aleshores consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, va decidir retallar un 33% el finançament de les escoles bressol i un temps després traspassés tot el finançament a les diputacions. Així, la conselleria tornarà a complir la llei de creació de places d'escola bressol i finançarà un terç de la plaça (1.800 euros per cada alumne i curs). La resta ho seguiria pagant els ajuntaments i les famílies dels infants. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ja va obligar la Generalitat a principis d'aquest any a finançar les escoles bressol dels municipis que van denunciar que el Govern no pagava aquests centres, com ara Esplugues de Llobregat o Sabadell. El jutge va considerar que la Generalitat no quedava exclosa de la responsabilitat financera de les escoles bressol, encara que es tracti de serveis de titularitat municipal. De fet, va establir que l'Ajuntament d'Esplugues, per exemple, tenia el dret a rebre 1.300 euros per alumne i curs.

Per això, el Govern també vol també compensar els ajuntaments, que són els que durant aquests anys s'han fet càrrec dels 0 a 3 anys, tant els que van reclamar els impagaments com els que no ho van fer. "Volem parlar amb tots el municipis, tots els que han sostingut el 0-3, per compensar-los del passat i que sigui alhora una compensació de futur", ha dit Bargalló, que s'ha conjurat per arribar a consensos amb els ajuntaments i els grups parlamentaris per fer propostes "de futur".

La Diputació ha destinat el 2017 21 milions en escoles bressol

Durant aquests sis anys, doncs, han estat les diputacions les que s'han fet càrrec d'aquesta etapa educativa. Per exemple, dels 32 milions d'euros que la Diputació de Barcelona va destinar a Educació, fins a 21 milions van ser per finançar les escoles bressol, i tres milions més per a beques i beques menjador per accedir-hi.

El diputat d'Educació de la Diputació de Barcelona, Rafa Homet, ha explicat que aquesta era una "demanda generalitzada" a la comunitat educativa i ha afirmat que que s'hagi anunciat tan ràpid després de la presa de possessió evidencia que "és una voluntat compartida amb el departament". Homet ha dit que aquest finançament hauria de donar un "impuls definitiu" per donar més cobertura pública a l'etapa de 0 a 3 anys, i més tenint en compte que hi ha estudis que demostren que els infants que han anat a l'escola bressol "tenen menys abandonament escolar".

En defensa del model d'escola catalana

Al marge de les escoles bressol, el model d'escola catalana també ha sortit a debat al ParlamentJxCat i ERC han volgut reivindicar la tasca de l’escola catalana en la primera sessió de control del govern. Així, el diputat de JxCat Xavier Quinquillà i el diputat d’ERC Jordi Albert han fet dues preguntes al conseller d’Educació, Josep Bargalló. El nou titular del departament ha avisat que la seva conselleria és "l’única autoritat educativa a Catalunya" i ha advertit que no acceptaran que "s’imposin ingerències externes al món educatiu". I ha afegit: "El model d’escola catalana és un model d’èxit".

En aquest sentit, Bargalló també ha explicat que la setmana passada es va reunir amb les famílies i el professorat de l’institut de Sant Andreu de la Barca i que la setmana que ve preveu fer-ho amb els de la Seu d’Urgell. En tots dos casos, s’han acabat arxivant els casos de suposat adoctrinament que es van denunciar. "Qui ha de dirimir si els drets dels alumnes van ser alterats és el departament i no la fiscalia ni els jutjats", ha criticat. Així, ha afegit que algunes de les famílies denunciants van anunciar que presentarien les denúncies al departament.