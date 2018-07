EN DIRECTE: Sánchez manté “el rumb” tot i el revés del Congrés

La ministra portaveu, Isabel Celaá, la de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, la de Sanitat, Carmen Montón, i la de Treball, Magdalena Valerio, ofereixen aquest divendres la roda de premsa posterior al consell de ministres, el mateix dia que el Congrés dels Diputats ha tombat el sostre de despesa. Davant d’això, Celaá ha anunciat que el govern espanyol “manté el seu rumb” i l’objectiu d’aprovar uns pressupostos, tot i que haurà de ser sobre els límits de despesa de Mariano Rajoy.

Sobre aquesta no aprovació dels objectius d’estabilitat, Celaá ha considerat que és “incomprensible” i “molt dolorós per als espanyols i espanyoles” que els partits no hagin volgut validar els objectius d’estabilitat, i s’ha preguntat quina “estratègia” segueixen els partits que s’hi han oposat o abstingut (tots, excepte el PNB i el PSOE). “Com podem privar a les comunitats autònomes dels 2.500 milions d’euros que els permetria tenir la nova progressió de despesa?”, s’ha preguntat.

“El govern espanyol manté el seu curs i la voluntat d’esgotar la legislatura”, ha afirmat la portaveu de l’executiu, que ha dit que és una “obligació política” mantenir aquest rumb. A més, ha assegurat que no reconeixen cap “situació de debilitat” tot i haver rebut la negativa del Congrés als objectius d’estabilitat.

Catalunya

Batet també s’ha referit a ala comissió bilateral que es reunirà la setmana que ve i en la qual la Generalitat ha inclòs el diàleg sobre el referèndum. La ministra ha assegurat que la resposta que li donarà el govern espanyol és “coneguda”, però ha valorat com a positiu que la reunió es produeixi. A més, també ha rebutjat pronunciar-se sobre els presos polítics.

Tot i el contratemps per als objectius de dèficit el consell de ministres d’aquest divendres ha estat carregat d’iniciatives, sobretot en els àmbits econòmics i socials, amb un pla per dignificar el treball, una oferta expansiva de contractació de funcionaris, la recuperació de la sanitat universal i el pla de beques per a l’any que ve.

Treball

El govern espanyol ha aprovat un pla director per una feina digna, que pretén acabar amb alguns dels problemes del mercat, com la precarietat o el frau en els becaris. Valerio ha explicat que el pla busca dignificar els llocs de treball, i ha recordat que tot i que s’està creant ocupació “no val qualsevol cosa”. Es lluitarà contra la bretxa salarial i les discriminacions laborals, segons Valerio, i també es perseguiran les empreses que obliguen treballadors a fer-se autònoms, creant falsos autònomes. Les mesures seran en l’àmbit de la inspecció, amb un reforçament dels organismes d’inspecció de treball, que inclourà la contractació de més de 800 nous inspectors, i un increment de la plantilla d’Inspecció de Treball del 25% en els pròxims anys. A més, també inclou l’aprovació de dos plans de xoc, un contra la contractació abusiva a temps parcial, i un altre contra la temporalitat.

El pressupost per als pròxims dos anys serà de 15 milions d’euros, però Segons Valerio, la inversió en la inspecció de treball és rendible, perquè aflora frau que engreixa les arques de la seguretat social.

Funció Pública

L’executiu ha aprovat també una oferta d’ocupació pública que incrementa el nombre de places. Batet ha assegurat que amb aquesta oferta es “posa en valor allò públic” i ha fets una crida a “recuperar” els treballadors públics com a “armes d’igualtat en mans dels ciutadans”. Hi haurà una oferta extraordinària amb 23.156 places més, 11.000 de les quals de nou ingrés. L’oferta, ha explicat Batet, reforçarà els serveis d’atenció als ciutadans, l’asil, l’assistència als usuaris en serveis socials.

L’oferta és la més gran creació de places, amb un creixement del 58% respecte a l’oferta de l’any passat en termes de creació de llocs de treballs nets, segons ha relatat la ministra. L’oferta ve avalada pels sindicats majoritaris del sector públic.

Sanitat

Montón també ha presentat al consell de ministres un decret llei per tal de garantir la sanitat universal. La ministra de Sanitat ha afirmat que la titularitat del dret es basa de “la condició de ciutadania i es deslliga a la condició d’assegurat“, i d’aquesta manera es converteix en un “dret bàsic a tota persona”. Montón ha considerat que amb el decret s’assoleix la universalitat que s’havia marcat el ministre socialista Ernest Lluch. Els titulars de l’accés a la sanitat serà per als que tinguin nacionalitat espanyola i també per als estrangers amb residència a Espanya, però també als col·lectius no registrats com a residents, posant però condicionants per evitar els abusos, que passen per oferir-lo de manera gratuïta sempre que no hi hagi “un tercer” obligat a pagar-ho, com el sistema de salut d’origen dels turistes, per exemple.

La ministra ha considerat que la mesura no dispararà el cost de la sanitat pública, i ha recordat que s’està atenent la crida de diversos organismes internacionals que “han censurat l’exclusió sanitària” que segons ella va impulsar l’anterior govern espanyol de Mariano Rajoy. “Una societat justa no deixa ningú enrere”, ha reblat Montón.

Educació

Per últim, també s’han aprovat les beques escolars per al curs que ve, que inclou l’increment de les quanties de les beques per a les rendes més baixes. La quantitat fixa de la beca lligada a la renda passa de 1.500 a 1.600 euros. També s’exonera a les víctimes de violència de gènere de determinats requisits a l’hora d’accedir a beques, així com també als seus fills.