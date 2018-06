El Govern acusa Sánchez de "manca de realisme" si vol excloure l'1-O de les negociacions

Després que el president de la Generalitat, Quim Torra, assegurés ahir en la presentació del seu llibre 'El quadern suís' que s'ha de "crear un altre 1 d'octubre", la portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha matisat que no necessàriament es referia a un nou referèndum d'autodeterminació sinó a una "nova finestra d'oportunitat" per fer "passes endavant". També ha assegurat que l'executiu no es pot oblidar de l'1-O i que l'opció d'exercir el dret a decidir a de formar part de les negociacions amb La Moncloa. "Si això incomoda el president espanyol és per una manca de realisme per part seva", ha afirmat en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu. "La normalitat no arribarà fins a exercir plenament els nostres drets", ha afegit.

Ara bé, Artadi no ha aclarit què vol dir quan parla de "finestres d'oportunitat"; de si es tracta d'un nou referèndum, una declaració d'independència o d'un pacte amb l'Estat. "Hi haurà més moments com el mes d'octubre", s'ha limitat a afirmar, recordant la "gran mobilització ciutadana" d'aquell període. "Quan es produeixin més moments ja ho veurem", ha afegit la portaveu.

El que sí que ha reiterat és que el Govern no descarta cap via, tampoc la unilateral, malgrat que aposti pel "diàleg i la negociació" amb La Moncloa. Així, s'ha mostrat sorpresa per les declaracions del líder de Podem, Pablo Iglesias, que ha assegurat aquest dimarts després de reunir-se ahir amb Torra que l'executiu ha abandonat la unilateralitat.

Reunió amb Pedro Sánchez

Pel que fa al contingut de la reunió que Torra ha de mantenir amb Sánchez, la portaveu també ha estat prudent. Ha explicat que segueix treballant amb la ministra d'Administracions Territorials, Meritxell Batet, perquè la trobada del 9 de juliol entre els dos presidents no sigui només una fotografia i pugui considerar-se l'inici d'una negociació.

La portaveu ha explicat que ja ha enviat una proposta d'ordre del dia al govern espanyol i espera una resposta. "No parlarem dels 45 punts" que el l'expresident Carles Puigdemont va remetre a La Moncloa -ha afirmat- afegint que Torra no va a negociar àmbits sectorials sinó precisament la relació entre Catalunya i Espanya. A més d'abordar, ha afegit, la vulneració de drets civils i polítics, la repressió i la "retirada" del franquisme dels espais públics.

Nomenaments: Villòria, comissionat del 155, i Mascarell, delegat del Govern a Madrid

El Govern ha nomenat aquest dimarts el comissionat per al desenvolupament de l'autogovern, creat per estudiar els efectes de l'aplicació de l'article del 155 a l'administració de la Generalitat. Serà Pau Villòria, fins ara secretari general de Cultura, i tindrà rang de viceconseller en el marc del departament de Presidència. També s'ha acordat el nomenament, de nou, de Ferran Mascarell com a delegat del Govern de la Generalitat a Madrid.

Artadi ha explicat que Villòria serà l'encarregat d'elaborar un pla de xoc per estudiar els efectes que ha causat l'aplicació del 155 i quantificar econòmicament el cost de la intervenció de la Generalitat.

El Govern manté que es va "sorprendre" per la manca de públic als Jocs del Mediterrani

D'altra banda, la portaveu de l'executiu manté que el Govern es va "sorprendre" per "la manca de públic" a la inauguració dels Jocs del Mediterrani. Artadi ha denunciat que des de la secretaria d'Esports de la Generalitat es van demanar entrades per a l'esdeveniment i se'ls va argumentar que estava ple; una resposta que es va repetir en el cas de les federacions esportives.

Més fons per als menors no acompanyats que arriben a Catalunya

El Govern ha donat llum verda a la transferència de 10,5 milions del fons de contingència al departament de Treball, Afers Socials i Família per acollir els "menors no acompanyats" que arriben a Catalunya. Artadi ha dit que l'executiu vol donar una "millor resposta" als migrants que arriben sense suport de cap adult. "La Generalitat està fent un esforç per activar els equipaments per donar resposta i millorar les condicions de l'acollida de les persones que arriben en territori català", ha dit la portaveu, Elsa Artadi.

El Consell Executiu també ha aprovat els preus universitaris pel curs 2018-2019. La decisió del departament d'Empresa ha estat la congelació de les taxes i el compromís de revisar el sistema de beques per augmentar la "progressivitat" de l'accés a la universitat.

Per últim, també ha decidit tornar a impulsar el Patronat del Mobile World Capital, en què la Generalitat no hi va participar arran de l'aplicació del 155. En serà el representant el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, i també hi seran presents els departaments de Presidència i Empresa i Coneixement. "Volem convertir Barcelona en un 'hub' tecnològic", ha asseverat Artadi.