Rull, des de la presó: "Aquestes eleccions no les poden vèncer a Catalunya els que van avalar el 155"

Ahir va ser Jordi Turull a la Seu d'Urgell. Aquest diumenge Josep Rull a Reus. L'exconseller de Territori, cap de llista per Tarragona, ha entrat en campanya electoral a la recta final, amb una crida a mobilitzar el vot per reivindicar l'1 d'Octubre. Dirigint-se a Pedro Sánchez, Albert Rivera i Pablo Casado, Rull ha dit: "Anem a Madrid a defensar l'1 d'Octubre, no demanarem mai perdó, no renunciarem mai al patrimoni de l'1-O". Davant unes tres-centes persones a la Sala Santa Llúcia –unes quaranta s'han quedat fora–, l'exconseller ha demanat "no caure en el parany" i no concebre el 28-A com un "plebiscit" sobre el líder del PSOE. "No poden vèncer els que van avalar el 155, no podem traslladar al món que l'1-O va ser una cosa fugaç. No ho va ser", ha afirmat, intentant evitar que el votant sobiranista opti, en aquests comicis, pel PSC per evitar el govern de la dreta i l'extrema dreta.

Rull ha connectat des de Soto del Real quan passaven pocs minuts de les cinc de la tarda i ha començat el seu discurs, com ja va fer Turull, amb paraules d'agraïment. "Gràcies pel vostre escalf, pel vostre coratge i el vostre compromís amb la causa de la llibertat", ha afirmat l'exconseller. "Farem un país en què ningú sigui empresonat per les seves idees", ha dit des de la sala de Soto del Real que ja ha sigut escenari de rodes de premsa i mítings dels presos polítics.

L'exconseller ha fet un discurs emotiu, ha agraït les cartes que rep i i ha asseverat que, si pogués, aquest diumenge de Setmana Santa seria a Porrera, al Priorat, amb la família de la seva dona, Meritxell Lluís, que l'observava des de la primera fila de la sala. "Jo, si pogués, avui seria en aquestes terres, amb els meus, amb la meva família i els meus fills", ha lamentat.

El missatge polític de Rull, contra el PSC, coincideix amb el que ha llançat aquest matí, en roda de premsa, el cap de llista per Barcelona, Jordi Sànchez, que ha assegurat que si algú vol ajudar els presos polítics no voti el PSOE sinó JxCat. La demarcació de Tarragona és una circumscripció complicada per a aquesta formació, es reparteixen pocs escons i en els comicis del 2016 no van superar el 15% dels vots (van treure un escó, igual que Podem, el PSC, el PP, ERC i Cs). De fet, per aquest motiu no van aconseguir formar grup parlamentari al Congrés en aquesta legislatura. Una xifra que volen superar aquest 28-A per tenir "força" a Madrid.

La connexió amb Rull ha acabat de manera sobtada –tenen el temps cronometrat–, però l'exconseller ha tingut temps d'acomiadar-se entre crits de llibertat.

Bel demana als líders polítics espanyols que condemnin l'afusellament del ninot de Puigdemont

El número dos per Tarragona, Ferran Bel, ha remarcat l'"esperança" que denotava l'exconseller Josep Rull, des de la presó, i el seu discurs "positiu" malgrat la presó. "Jo vull sentir aquest discurs des de la tribunal del Congrés de Diputats", ha asseverat. En aquest punt, Bel ha comparat la seva actitud amb la del poble andalús on han cremat i afusellat un ninot de l'expresident Carles Puigdemont. "Exigeixo que Pedro Sánchez, Pablo Casado i Albert Rivera ho condemnin", ha reclamat. El president de la Generalitat, Quim Torra, ja ha anunciat que ho denunciarà.

Senzillament, hòrrid. Fàstic extrem. Intolerable. Ho denunciarem. https://t.co/1389pO78pd — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 21 de abril de 2019

Bel ha insistit que la ciutadania "no pot estar cansada" encara que el Procés "sigui llarg". "No hi tenim dret", ha dit. "Hi hem d'insistir", ha afegit. També ha reafirmat que la candidatura dels presos polítics no és simbòlica, sinó que vol ser operativa. "Prendran possessió al Congrés. Ens els hem d'imaginar allà, adreçant el seu discurs a tot Europa i a l'estat espanyol", ha augurat, preguntant-se si els líders polítics dels partits estatals "podran aguantar-los la mirada".

"Aquestes eleccions no van de si Pedro Sánchez segueix o no és president. Ell guanyarà les eleccions i haurà de triar amb qui pacta", ha dit Bel, reclamant força per poder condicionar la legislatura espanyola. "No estem votant si Sánchez serà president del govern. Estem votant si el mandat de l'1 d'Octubre i del 21 de desembre té continuïtat", ha asseverat. "Us demano un esforç, Rull s'ho mereix", ha clamat.

El candidat de JxCat al Senat per Tarragona, Hèctor López Bofill, ha continuat assegurant que el 28-A és "tan important" com l'1 d'Octubre i el 21-D: "Hem d'insistir en cada elecció que volem independència". "Pedro Sánchez i el PSOE, pel que fa a castigar Catalunya, són iguals que la dreta. Nosaltres no anirem només a frenar la dreta espanyola, anirem a frenar tot aquell que vagi en contra de Catalunya", s'ha reafirmat, vehement, Bofill.

Recuperar l'"esperit" de l'1-O i "crear les condicions" per exercir l'autodeterminació

També ha intervingut Meritxell Lluís, dona de Rull i candidata al Senat per Barcelona, que ha reivindicat l'1 d'Octubre i el seu "esperit". "El futur de Catalunya només el poden decidir els ciutadans de Catalunya a les urnes", ha afirmat, després de veure el seu home a través d'una pantalla. I ha afegit, també, que aplicar el mandat de l'1 d'Octubre vol dir "crear les condicions propicies" per poder exercir l'autodeterminació.

"Treballar per la independència no vol dir deixar al marge els problemes quotidians del dia a dia. Feu confiança a Junts per Catalunya", ha afirmat Meritxell Lluís. "És l'única garantia de la defensa a Madrid dels drets civils, del mandat de l'1 d'Octubre i de l'interès general de Catalunya", ha conclòs Lluís.

Els encarregats de precedir Rull han sigut l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, i el conseller de Territori, Damià Calvet. L'actual responsable de Territori ha reivindicat l'expresident Carles Puigdemont i el seu Govern, apartat, ha dit, pel 155. "Rull és el conseller legítim", ha afirmat. També ha reivindicat la formació de JxCat com la candidatura que "encarna l'1 d'Octubre i la unitat": "Ens vam expressar alt i clar que volem una nació lliure", ha conclòs.