EN DIRECTE: Sánchez anuncia que seguiran venent armes a l’Aràbia Saudita tot i condemnar l’assassinat de Khashoggi

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix aquest dimecres al Congrés dels Diputats en dues sessions continuades sobre la venda d’armes a l’Aràbia Saudita, forçada pels partits d’esquerres, i una altra a petició pròpia per explicar els acords del Consell Europeu del passat 17 d’octubre.

Sánchez, amb to resignat, ha anunciat que continuaran venent armes a l’Aràbia Saudita malgrat l’assassinat del periodista Khashoggi, que ha condemnat. “Els demano que tinguem en compte les relacions estratègiques”, ha asseverat el president espanyol, que ha recordat que les llicències d’exportació d’armes son anteriors a la seva arribada al govern espanyol. A més, ha dit que la venda d’aquestes armes compleix amb “els requisits legals en l’àmbit nacional i internacional”.

”La política és l’acte de combinar interessos de vegades en conflicte”, ha asseverat el president espanyol, que buscava la complicitat dels partits que van votar a favor de la moció de censura que el va fer president, i que s’han mostrat contraris al manteniment d’aquest contracte, als quals ha demanat “altura de mires”. Sánchez a al·ludit a la necessitat d’intensificar la inversió en recerca perquè les exportacions del futur siguin en altres àmbits: “Però si em demanen on he de ser avui i aquí és en la defensa dels interessos d’Espanya”, que ha dit, passen per protegir els llocs de treballs de llocs amb alt nivell d’atur, com els de la badia de Cadis, on hi ha les drassanes de Navantia que construeixen part de l’armament venut a l’Aràbia Saudita.

Casado passa del tema

El líder del PP, Pablo Casado, va anunciar la setmana passada la seva intenció de convertir la compareixença en una sessió en la qual li preguntarà per tots els assumptes que es troben a l’agenda política espanyola. I ho ha complert, passant del tot de l’ordre del dia i interpel·lant a Sánchez per Catalunya o els pressupostos, entre altres. El president del PP ha tornat a fer gal·la de la seva duresa parlamentària i ha afirmat que Sánchez és “partícip i responsable d’un cop d’Estat que s’està fent ara a Espanya”. En aquest sentit, ha censurat la negociació dels comptes que segons ell està duent el líder de Podem, Pablo Iglesias, en nom del govern espanyol amb els independentistes. El líder de l’oposició també ha criticat els comptes pactats amb el partit lila, i ha considerat que Sánchez es vol “pagar una campanya electoral”, amb uns pressupostos “irresponsables” que volen apujar el dèficit.

Casado ha censurat que parli de “responsabilitat” a Europa mentre negocia els pressupostos amb els independentistes, fet que ha considerat una “humiliació”, i li ha preguntat si ho ha explicat a la UE. A més, l’ha comminat a demanar a la UE el canvi en les euroordres per incloure la rebel·lió i la sedició en els delictes d’entrega automàtica. Només s’ha acostat Casado a l’ordre del dia quan ha criticat a Sánchez que no lluiti per fer Gibraltar espanyol en les negociacions del Brexit (un dels aspectes tractats en el Consell Europeu i al qual s’ha referit Sánchez). Sobre l’Aràbia Saudita, Casado ha criticat que Sánchez no li dediqui la mateixa atenció als “assassinats polítics” de Veneçuela. El líder popular ha estat aplaudit per la bancada del seu partit, que s’ha posat de peu.

Iglesias: “No ha estat a l’altura”

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha començat la seva intervenció censurant a Casado les seves sortides de to i de guió, i criticant la política exterior dels governs del PP, i en especial de la foto de les Açores. “Crec que ens hem d’allunyar d’aquesta política exterior”, ha afirmat, dirigint-se ja al president espanyol a qui ha demanat valentia. I que deixi de vendre armes a l’Aràbia Saudita “ja”. Ho ha justificat per “ètica” i per “dret”, perquè “la llei espanyola i l’internacional obliguen a deixar de vendre armes”. Per. Conservar els llocs de treball, Iglesias ha considerat que el govern espanyol ha de buscar un comprador alternatiu, o sufragar amb diners públics la factura, per apostar per les drassanes com a sector industrial. “Aquesta factura no l’han de pagar els gaditans, sinó tots”, ha asseverat el soci pressupostari de Sánchez, que ha censurat al president espanyol que no ha estat “a l’altura de la moció de censura”.

Rivera: “Sí als contractes vigents i sí al debat”

El president de Ciutadans, Albert Rivera, per la seva banda, sí que s’ha cenyit en primera instància a la qüestió, i ha defensat la venda d’armes a l’Aràbia Saudita en compliment dels contractes actuals, a la vegada que ha aposta pel “debat” sobre contractes futurs. També s’ha sumat a la línia Casado barrejant el cas Khashoggi amb Veneçuela. Aviat, però el líder del partit taronja també ha aprofitat per criticar els pressupostos del president espanyol, i el “pacte de la presó” en el qual segons ell es busca la seva aprovació.

Rivera ha acusat el PSOE d’haver abandonat el constitucionalisme i l’europeisme, i ha avançat que mentre no “tornen”, es dedicaran a “construir una alternativa” que sigui “fiable” per a la Unió Europea. Perfilava Rivera un front comú amb Casado que per primer cop s’ha insinuat al Congrés dels Diputats.

Tardà: deixar de vendre armes “per dignitat”

De la seva banda, el portaveu d’ERC al Congrés, Joan Tardà, ha considerat que la venda d’armes a l’Aràbia Saudita representa una “corrupció dels valors democràtics” i ha posat tant l’exemple d’Angela Merkel, que ha deixat de vendre armes, com de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que va opinar que calia deixar de vendre armes. “Va dir el que va dir per dignitat”, ha considerat el republicà, que ha recordat els assassinats massiu al Iemen que ha titllat de “crims de guerra sistemàtics i programats estratègicament”. A més, Tardà ha considerat que hi ha un “factor” que explica que Espanya es posi al costat de l’Aràbia Saudita, i que té “per cognom Borbó”. El republicà ha mostrat una foto de Felip VI amb el príncep saudí i l’ha acusat de ser “amic d’un règim violador dels drets humans