EN DIRECTE: Rajoy diu que no pot "opinar" sobre l'acostament dels presos polítics perquè li correspon al jutge

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, se sotmet aquest dimecres a la sessió de control al govern espanyol al Congrés dels Diputats. El portaveu d'ERC, Joan Tardà, li pregunta sobre l'acostament dels presos polítics a Catalunya. "El president del govern espanyol no ha d'opinar sobre assumptes que es dirimeixen en l'àmbit de la Justícia", ha respost Rajoy per desempallegar-se de la resposta, i ha afegit que cal "respectar" les decisions dels jutges, perquè si no "la llei no serviria de res".

"Les decisions que vostès han pres al llarg dels últims mesos van ser molt fortes, i han tingut conseqüències polítiques", ha tornat a replicar Rajoy. "En aquest moment, la millor forma de generar un ambient diferent és intentar recuperar la normalitat institucional, econòmica. La gent està cansada i vol que es formi un govern ja, i si és possible un Govern que no tingui problemes amb la Justícia", ha reblat el president espanyol.

El republicà li ha reclamat per "humanitat" que s'acostin els presos a Catalunya: "Aquest acte aplanaria el camí cap a un diàleg sincer per solucionar un problema polític amb la política. Abans ha deixat clar que Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras i Joaquim Forn no haurien d'estar a la presó segons la seva opinió. I li ha respost que el president espanyol pot "fer canvis legislatius o instar el fiscal" a demanar l'acostament. Tardà aleshores ha dit que la Justícia de l''apartheid' va ser "més flexible" que l'espanyola en el judici contra Nelson Mandela, i ha afegit que el jutge del Suprem Pablo Llarena els manté en la presó per "mantenir-los a la presó".