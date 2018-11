Enganxada entre Torra i el PSC: "Avui vostès tenien una oportunitat d'or per humanitzar-se"

Després de comparèixer al Parlament arran de les acusacions de la Fiscalia contra els líders independentistes -on ha anunciat que retira el suport a Pedro Sánchez-, el president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha sotmès a les preguntes de l'oposició, en el marc de la sessió de control al Parlament. El debat ha estat marcat per l'enganxada entre Torra i el líder del PSC, Miquel Iceta, a qui el president li ha retret el "cinisme" envers els presos polítics i que no hagin donat suport als posicionaments del Govern a l'hora de denunciar la repressió.

"Avui vostès tenien una oportunitat d'or per humanitzar-se i tornar al camí d'una certa humanitat", ha reblat Torra a Iceta, la qual cosa ha provocat la indignació a la bancada socialista. I ha afegit: "El seu cinisme regalima per l'escala noble del Parlament".

L'enganxada ha arribat quan Iceta ha preguntat al president per què la Generalitat segueix sent l'única comunitat autònoma que no ha retornat les pagues extra del 2013 i 2014 als treballadors públics. "Pregunti-li a la ministra Batet", li ha respost el president del Govern. Una resposta que no ha agradat al líder de PSC: "Vostè creu que aquesta és la resposta que ha de donar? Sigui digne i digui que són necessaris uns pressupostos de l'Estat amb més marge o que potser ni així hi hauria prou per complir amb els compromisos. Però no digui que preguntem a Batet". El primer secretari dels socialistes catalans ha ironitzat amb la impossibilitat de nomenar presidenta de la Generalitat a la ministra perquè l'Estatut ho impedeix. "Seria molt millor que vostè", ha exclamat. "Ara entenc perquè no ens ha volgut respondre abans. Perquè no en sap", ha conclòs.

Més tard, el portaveu de JxCat, Albert Batet, ha demanat "respecte" per a les respostes del president de la Generalitat en seu parlamentària i s'ha queixat al president del Parlament, Roger Torrent, per l'actitud dels diputats del PSC i Miquel Iceta.

Per la seva banda, la cap de l'oposició, Inés Arrimadas, també ha fet referència al retorn de la paga extra dels funcionaris i ha lamentat que el Govern "doni a culpa a Espanya de tot". La líder de Ciutadans ha recordat, com a Iceta, que en el debat de política general el ple va aprovar -amb el vot en contra dels partits del Govern- que l'executiu havia de tornar la paga extra als funcionaris del 2013 i 2014 al llarg d'aquest any i el que ve.

"Em sap greu, això no pot ser de cap de les maneres (...). Estem negociant amb els funcionaris. Hem arribat a cinc acords [amb els treballadors públics]. És cert que és greu que quedi pendent aquest tema i estem fent tots els esforços per tirar-ho endavant", ha afirmat Torra, recordant, però, que si la Generalitat pogués comptar amb tots els seus recursos -en al·lusió al dèficit fiscal- no hi hauria aquests problemes. "Volem la independència per tenir una millor sanitat, una millor educació (...) no la volem per les banderes", ha conclòs el president.

Torra vincula els pressupostos de la Generalitat amb els de Barcelona

D'altra banda, la nova portaveu dels comuns, Susana Segòvia, ha demanat el president que doni suport als pressupostos de l'Estat per tal que Catalunya tingui més recursos. "No puc deslligar el judici del senyor Nuet dels pressupostos. Ens estem enfrontant a uns fets inacceptables. Com es poden imaginar que ens plantegem negociar els pressupostos estan nosaltres a la presó?", ha afirmat Torra, afegint que es pot parlar dels comptes de la Generalitat i de l'ajuntament de Barcelona, però no dels de l'Estat si no hi ha una resposta per fer possible l'autodeterminació de Catalunya.

De fet, en la compareixença de primera hora, Torra ha remarcat que retirarà "qualsevol mena de suport a Pedro Sánchez", recordant que ja va dir en el debat de política general que no aprovaria els pressupostos si no hi havia una proposta política sobre la taula abans de novembre per resoldre el conflicte amb Catalunya.

Resposta a la sentència de l'1-O

La primera pregunta que ha contestat, precisament, ha estat sobre això. Davant el reclam de la CUP de donar una resposta política a la causa de l'1-O, el president ha dit que "s'enfrontaran" a les sentències amb la "determinació" que es va fer amb l'1 d'octubre. Torra ha insistit en les "tres vies d'acció republicana", en relació a l'exili amb el Consell per la República, el debat constituent i l'activitat institucional.

"No hi ha passos enrere", ha dit Torra, "és un compromís que tenim", ha afegit.

El diputat de la CUP Carles Riera ha retret al Govern que ara vulgui fer un "pacte en clau autonòmica" i renunciar a l'estratègia que va fer possible l'1 d'octubre. Per a la CUP, la via que s'ha de seguir és la "unilateral" i la "desobediència civil".