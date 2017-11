Dastis: "La presó on s'enviarà Puigdemont té comoditats que moltes persones voldrien gaudir"

El ministre d'Afers Exteriors i de Cooperació, Alfonso Dastis, ha afirmat aquest divendres que la presó a la qual "s'enviarà" el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, "quan vingui" a l'Estat té "comoditats" que moltes persones, no només presos, voldrien "gaudir". "Ha quedat clar que les presons a Espanya, i en particular la que s'enviarà el senyor Puigdemont quan vingui, reuneix totes les comoditats que, no ja només els presos, sinó moltes persones voldrien gaudir", ha dit.

No obstant, el ministre ha matisat posteriorment, a través d'un portaveu, que el que ha volgut dir és que "les presons espanyoles tenen uns estàndards de respecte dels drets fonamentals i de confort dels més alts d'Europa i del món", però no, òbviament, que ningú pugui desitjar anar a la presó.

Dastis ha sigut preguntat en una roda de premsa al costat del seu homòleg saudita, Adel al-Jubeir, pel fet que la fiscalia belga hagi preguntat al ministeri de l'Interior per les condicions de les presons espanyoles.

Així ha sigut en el marc del procés judicial que se segueix en aquest país per decidir si es respon afirmativament a l'euroordre enviada per l'Audiència Nacional contra Puigdemont i els consellers que l'acompanyen a Bèlgica.

"Bèlgica no donarà un tracte privilegiat a Puigdemont"

El ministre s'ha mostrat convençut que Bèlgica no li donarà a Puigdemont un tracte privilegiat i no ha volgut donar una interpretació al fet que la fiscalia belga hagi dirigit aquestes preguntes a Espanya. De fet, s'ha limitat a emmarcar-les en un procés judicial que confia que acabi amb el lliurament de Puigdemont a Espanya.

"És en aquest context en el qual cal col·locar o interpretar qualsevol investigació que faciliti el resultat final, que entenem que serà el desplaçament del senyor Puigdemont a Espanya", ha conclòs.