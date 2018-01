David Saldoni és escollit nou president de l'ACM en substitució de Miquel Buch

L'alcalde de Sallent (Bages), David Saldoni, ha estat escollit aquest dissabte nou president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), en substitució de Miquel Buch, que el passat mes de desembre va anunciar la seva renúncia al càrrec i també a l'alcaldia de Premià de Mar (Maresme).

En el seu primer discurs com a president electe, Saldoni ha reivindicat el món municipal que representen els ajuntaments com "l'espina dorsal de l'entramat institucional del país". En aquest sentit, Saldoni es compromet a treballar per la "dignitat" de les institucions catalanes i a canalitzar a través de l'ACM els "anhels de llibertat" dels ciutadans enfront un 155 que dificulta l'impuls de projectes i serveis a nivell municipal.

Durant l'assemblea, el nou president del Parlament, Roger Torrent, ha fet una crida al món municipal perquè ajudi a "foragitar" el 155 de totes les institucions catalanes i a "eliminar-lo del paisatge polític". És, diu Torrent, el primer pas després que s'hagi pogut "recuperar" el Parlament i el camí per poder recuperar també la resta d'institucions intervingudes, com el Govern de la Generalitat.

Torrent ha agraït als alcaldes que hagin "aguantat" l'envestida de l'Estat arrel de l'1-O: "S'han criminalitzat les idees polítiques. Hi ha 712 alcaldes investigats per l'1-O i aquest fet és democràticament escandalós".