El consell nacional del PDECat aprova rebutjar els pressupostos de l'Estat

El PDECat va reunir ahir el consell nacional per debatre el paper del partit els propers mesos, i entre les qüestions que es van discutir hi havia el posicionament sobre els pressupostos generals de l'Estat i totes les iniciatives que presenti Pedro Sánchez. Segons fonts consultades per l'ARA, hi va haver debat intern i algunes veus van defensar posicions més propenses a negociar els pressupostos de l'Estat –com la presidenta del consell nacional, Mercè Conesa–, però la discussió va acabar amb un ampli suport a mantenir el 'no' als comptes del PSOE.

Segons les fonts consultades, es va debatre una proposta de resolució impulsada pel conseller nacional Ivan Condes que defensava el 'no' als pressupostos i el rebuig a totes les iniciatives del govern espanyol mentre hi hagi presos i exiliats i no s'accepti el referèndum d'autodeterminació, a més de no renunciar a la via unilateral. Tanmateix, des de la direcció David Bonvehí va proposar matisar aquest posicionament per introduir que el PDECat no rebutjaria aquelles iniciatives de Sánchez que "millorin" les condicions de vida dels catalans, com la pujada del salari mínim interprofessional o de les pensions. En aquest punt, Condes va demanar que les decisions transcendents es consultessin amb el consell nacional o la militància.

D'acord amb els consultats, la resolució va prosperar per 132 vots a favor i 8 abstencions, entre les quals l'excoordinadora general del partit i senadora Marta Pascal i la directora del Port de Barcelona i presidenta del consell nacional Mercè Conesa. De fet, Conesa va prendre la paraula per defensar una posició més flexible davant el govern de Sánchez i fins i tot negociar els comptes de l'Estat. Un posicionament que, malgrat que va tenir suports en alguna altra intervenció, va acabar sent minoritària perquè la majoria dels consellers nacionals van optar per mantenir-se en el 'no' als comptes de l'Estat mentre hi hagi presos polítics i exiliats, i per no renunciar a la via unilateral.

Algunes fonts critiquen que Conesa intervingués per posicionar-se en contra de la proposta de resolució, ocupant la presidència del consell nacional.

La relació amb la Crida, després del 19 de gener

D'altra banda, segons fonts del partit, Bonvehí no va parlar en el seu discurs inicial de la relació del PDECat amb la Crida Nacional per la República impulsada per Carles Puigdemont. Va ser, doncs, responent a les preguntes dels consellers nacionals que va donar pistes sobre l'estat de les negociacions. Segons les fonts consultades, el president del PDECat va defensar l'encaix amb la Crida, però també va deixar clar que el partit no es dissoldrà.



En aquest sentit, fins després del 19 de gener, quan es farà el congrés de fundació definitiu de la Crida, el PDECat no es pronunciarà sobre quin encaix hi ha de tenir el partit. La comissió delegada –formada pels exconsellers a la presó, Bonvehí i la vicepresidenta, Míriam Nogueras– farà una proposta al consell nacional i després es farà una consulta a la militància.