El debat sobre el futur de Catalunya torna al dia a dia del Congrés i el Senat

Després de catorze setmanes d'estat d'alarma, les Corts espanyoles han recuperat aquesta setmana l'activitat parlamentària al complet. L'aforament encara està limitat, així com la presència de periodistes, però la junta de portaveus al Congrés ja torna a reunir-se els dimarts al matí i el ple comença a les tres de la tarda. Amb el retorn a una certa nova normalitat, els grups parlamentaris també han recuperat vells temes de debat. El coronavirus està passant a poc a poc a un segon pla i el debat sobre el futur de Catalunya s'ha imposat en l'agenda d'aquest dimarts. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha respost a una pregunta del portaveu de Junts per Catalunya, Josep Lluís Cleries, en la sessió de control a la cambra alta sobre "com pensa restablir la normalitat" a Catalunya i si respectarà el "mandat democràtic" del president de la Generalitat, Quim Torra. El cap de l'executiu de coalició ha acusat JxCat d'estar instal·lat un altre cop en clima de "precampanya electoral" i de continuar "donant la llauna" amb l'1-O. Fonts de la Moncloa han admès també aquest dimarts que el pròxim escenari electoral a Catalunya, després que el Suprem hagi anunciat la data de la vista de Torra, complica el camí per a l 'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat per al 2021.

Pocs minuts després de la intervenció de Sánchez en la sessió de control al Senat, el Congrés ha debatut una moció del PP per instar el govern espanyol a posar fi a la taula de diàleg. "Tornen als clàssics", ha retret el president del grup parlamentari d'Unides Podem, Jaume Asens, al PP, que ha arribat a comparar l'independentisme amb el racisme, en ple debat als Estats Units. La diputada popular Edurne Uriarte ha assegurat que "a Espanya hi ha un conflicte nacionalista de la mateixa manera que en d'altres països hi ha un fort conflicte racial". I ha preguntat a la Moncloa si acceptaria un diàleg entre racistes i antiracistes. Vox ha elevat el to de les paraules del PP i ha asseverat que la taula de diàleg és una "traïció" als espanyols per part d'un "president criminal" i que l'únic objectiu que persegueix és "trencar la nació". El diputat ultra Ignacio Garriga ha reclamat la il·legalització dels partits independentistes, perquè si no "a Espanya no la reconeixerà ni la mare que la va parir". El PP ha acabat acceptant l'esmena de Vox perquè es voti de manera conjunta. Ciutadans no n'ha presentat però ha censurat "la taula de negociació de privilegis" i ha personificat en tot moment el debat obert en Unides Podem en lloc de fer-ho en el partit socialista, amb qui manté una renovada relació.

El PSOE ha defensat el diàleg amb la Generalitat però ha preferit centrar la intervenció en atacar la gestió del PP. El portaveu del PSC a la cambra, José Zaragoza, s'ha preguntat primer on era la portaveu dels populars al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, que va defensar inicialment la interpel·lació que ara s'ha debatut com a moció, i a Vox li ha etzibat que l'objectiu dels socialistes és que no quedi res de "l'Espanya del franquisme". "El problema de vostès és que volen repetir els seus errors", ha dit culpant el PP de Mariano Rajoy d'haver alimentat l'independentisme. La moció, que no prosperarà –però que no es votarà fins demà dimecres–, considera que la taula de diàleg és inconstitucional. En aquest sentit, Asens ha reptat el PP a portar-la davant dels seus "amics" del Tribunal Constitucional. "La llei és la condició i el diàleg és el camí", ha insistit al seu torn Zaragoza.

El recorregut de la taula de diàleg

El debat sobre la taula de diàleg ha tornat a fer aflorar les diferències al Congrés entre ERC i Junts per Catalunya. Mentre que el portaveu dels republicans, Gabriel Rufián, ha defensat que es torni a reunir tan aviat com sigui possible, el diputat de Junts, l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas, ha asseverat que "la taula de diàleg no se la creu ningú". Ha avançat el seu vot en contra de la moció però ha aprofitat per agrair al PP que els donés l'oportunitat d'expressar un seguit d'idees a l'hemicicle. Per una banda, ha considerat que ERC només demana que es reactivi la taula "amb vista a eleccions". I per l'altra, ha dit que des del seu partit opinen que "no tindrà recorregut però que cal ser-hi".

També ha parlat de la taula de diàleg la ministra portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, en què ha evitat concretar si s'hauria de reunir abans del 15 de juliol, com va demanar ahir dilluns el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès. La portaveu del Govern, Meritxell Budó (JxCat), avui tampoc s'ha volgut mullar amb la data. Només ha dit que s'ha de "reprendre".