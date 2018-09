Delgado assegura que no dimitirà perquè "no acceptarà el xantatge de ningú"

"Ho repeteixo i ho avanço, no dimitiré". La ministra de Justícia, Dolores Delgado, s'ha mostrat aquest dimecres convençuda que continuarà al govern de Pedro Sánchez malgrat les múltiples gravacions que la comprometen en un dinar el 2009 amb el comissari jubilat José Villarejo, actualment en presó preventiva. Durant una interpel·lació al Congrés del grup popular, que li ha demanat per enèsim cop la dimissió, primer pas per demanar-ne la reprovació a la cambra baixa –després que ahir ja la reprovés el Senat–, Delgado ha reivindicat la seva feina i ha assegurat que "després de sis anys de paràlisi política" ha aconseguit tornar a posar en marxa el ministeri de Justícia.

Delgado ha evitat en tot moment referir-se explícitament al cas Villarejo i de les gravacions, però sí que ha defensat el seu paper de "servidora pública" per treballar pels ciutadans i no quedar "paralitzat per una corrupció sistèmica i constant" com l'anterior executiu del PP. En aquest sentit, ha fet un repàs de la seva gestió després de 100 dies al govern espanyol i ha reivindicat que s'ha reunit amb totes les organitzacions judicials per escoltar-les amb l'objectiu de tenir una "clara transparència" al ministeri. "Repeteixo, a aquest govern que treballa per la ciutadania i a aquesta ministra que presta servei públic ningú els farà xantatge", ha conclòs enmig d'un fort aplaudiment de la bancada socialista.

La ministra ha assenyalat que ja va donar explicacions pels canvis de criteri en la defensa del jutge Pablo Llarena a Bèlgica i que farà el mateix amb les gravacions del dinar amb Villarejo –sempre sense mencionar-lo–, tot i que considera que "té més a veure amb temes de comunicació que amb altres coses".

En la mateixa línia d'ahir, el govern espanyol continua fent costat a la ministra i considera que no ha de dimitir per converses d'"àmbit privat". La titular d'Hisenda, María Jesús Montero, ha defensat que el govern és "fort" i està "concentrat" en els temes importants, com l'elaboració dels pressupostos, i que Delgado donarà totes les explicacions oportunes.

El PP, Podem i ERC en demanen la dimissió

Des del PP, Podem i ara ja ERC, en canvi, en demanen la dimissió. L'exministre de l'Interior Juan Ignacio Zoido ha considerat en una entrevista a RNE que a Delgado "no li queda cap altra sortida que la dimissió o el cessament". L'exministre de l'Interior ha explicat que el PP demana la dimissió de la ministra de Justícia per "la mentida evident" en la seva relació amb Villarejo i assegura que "no es pot mantenir la confiança en una persona que ha tingut aquests canvis d’actitud". Zoido, que assegura que no ha conegut el comissari, reconeix que pot ser que hi hagi més gravacions i que "és possible que continuï aquest serial", però defensa que "el que no es pot fer és mentir". "Crec que les mentides han sigut tantes i tan consecutives que veig molt difícil que pugui continuar en un càrrec d’aquesta responsabilitat", ha afegit. En el mateix sentit s'ha expressat la portaveu del PP al Congrés, Dolors Montserrat, que ja la dona "per dimitida".

Des de Podem, Pablo Iglesias ha tornat a demanar que Sánchez aparti Delgado perquè "Villarejo taca tot el que troba" i és millor que la ministra "sigui lluny". "La prova que Villarejo taca és que Delgado no va voler reconèixer que hi havia tractat", ha assenyalat en declaracions al Congrés. "Treballarem perquè les clavegueres siguin història i no representin el nostre país", ha afegit. A aquest argument s'hi ha sumat aquest dimecres ERC. El portaveu adjunt dels republicans, Gabriel Rufián, ha defensat que Delgado ha de dimitir per ser "'compinche' de Villarejo". Fins ahir, dimarts, ERC només demanava explicacions a la ministra, igual que el PDECat i Compromís. Fonts d'aquests últims dos partits consideren que si Sánchez la força a dimitir haurà de fer el mateix amb molts més.